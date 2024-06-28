Руководитель известной сети магазинов для взрослых «Казанова» Алексей Баталов получил медаль за помощь участникам СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердили в самой торговой компании.
«Руководителя сети магазинов „Казанова“, члена свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Алексея Баталова наградили за активное участие в благотворительной деятельности для участников СВО. Ему в окружном Доме офицеров вручили медаль», — сказал собеседник агентства.
В компании подтвердили факт получения награды. От более подробных комментариев представители магазина отказались.
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