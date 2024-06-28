Директор екатеринбургской сети секс-шопов получил медаль за помощь СВО. Фото

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Клипарт. Екатеринбург, магазин казанова 69
Сеть магазинов здоровья регулярно оказывает помощь фронту Фото:

Руководитель известной сети магазинов для взрослых «Казанова» Алексей Баталов получил медаль за помощь участникам СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердили в самой торговой компании.

«Руководителя сети магазинов „Казанова“, члена свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Алексея Баталова наградили за активное участие в благотворительной деятельности для участников СВО. Ему в окружном Доме офицеров вручили медаль», — сказал собеседник агентства.

В компании подтвердили факт получения награды. От более подробных комментариев представители магазина отказались.

Компания Алексея Баталова регулярно помогает фронту
Компания Алексея Баталова регулярно помогает фронту
Фото:

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Руководитель известной сети магазинов для взрослых «Казанова» Алексей Баталов получил медаль за помощь участникам СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в военных кругах и подтвердили в самой торговой компании. «Руководителя сети магазинов „Казанова“, члена свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Алексея Баталова наградили за активное участие в благотворительной деятельности для участников СВО. Ему в окружном Доме офицеров вручили медаль», — сказал собеседник агентства. В компании подтвердили факт получения награды. От более подробных комментариев представители магазина отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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