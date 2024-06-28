На поле боя ликвидировано не менее 66 колумбийских наемников
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Среди ликвидированных в зоне спецоперации иностранных наемников, первое место по количеству занимают колумбийцы. Об этом сообщает издание «Украина.ру».
«За период СВО ликвидированы не менее 66 колумбийцев. Они занимают первое место среди убитых наемников киевского режима из других государств», — сообщается в публикации. На втором месте — наемники из Грузии.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на север колумбийских наемников, передает Царьград. Это далеко не элитное подразделение. С фронта уже приходят новости об их слабой эффективности и больших потерях.
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