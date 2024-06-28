Названа причина пожара в общежитии Балашихи

На месте ЧП работают спасатели
Аварийный режим работы стал причиной пожара в Балашихе (Московская область). Об этом сообщили в оперативных службах.
«Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети», — говорится в заявлении службы. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар возник в Общежитии, которое находится на Керамической улице в Балашихе. по данным telegram-канал Baza, в результате ЧП погибли пять человек.
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