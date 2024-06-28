Названа причина пожара в общежитии Балашихи

ТАСС: Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы сети

29 июня 2024 в 02:56 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают спасатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аварийный режим работы стал причиной пожара в Балашихе (Московская область). Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети», — говорится в заявлении службы. Об этом пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что пожар возник в Общежитии, которое находится на Керамической улице в Балашихе. по данным telegram-канал Baza, в результате ЧП погибли пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аварийный режим работы стал причиной пожара в Балашихе (Московская область). Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети», — говорится в заявлении службы. Об этом пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что пожар возник в Общежитии, которое находится на Керамической улице в Балашихе. по данным telegram-канал Baza, в результате ЧП погибли пять человек.