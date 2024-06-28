28 июня 2024

Названа причина пожара в общежитии Балашихи

ТАСС: Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
На месте ЧП работают спасатели Фото:

Аварийный режим работы стал причиной пожара в Балашихе (Московская область). Об этом сообщили в оперативных службах.

«Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети», — говорится в заявлении службы. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар возник в Общежитии, которое находится на Керамической улице в Балашихе. по данным telegram-канал Baza, в результате ЧП погибли пять человек.

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Аварийный режим работы стал причиной пожара в Балашихе (Московская область). Об этом сообщили в оперативных службах. «Причиной пожара в общежитии в Балашихе стал аварийный режим работы электросети», — говорится в заявлении службы. Об этом пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что пожар возник в Общежитии, которое находится на Керамической улице в Балашихе. по данным telegram-канал Baza, в результате ЧП погибли пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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