Терапевт назвала напитки, из-за которых в самолете можно потерять сознание

Терапевт Ладыгина призвала отказаться от алкоголя и газировок в самолете

29 июня 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Пассажирам самолетов посоветовали пить во время полета обычную воду Фото: Анна Майорова © URA.RU Пассажирам самолетов следует отказаться от употребления алкоголя, сладких газированных напитков и кофе во время полета. По мнению врача-терапевта Екатерины Ладыгиной, такие напитки могут негативно сказаться на самочувствии. «Не пейте алкоголь до и во время полета. Вы рискуете еще больше снизить давление и потерять сознание», — цитирует Ладыгину «Лента.ру». Врач также отметила, что кофе и сладкие газировки могут спровоцировать обезвоживание организма. Она посоветовала во время полета пить обычную воду комнатной температуры, поскольку она помогает поддерживать нормальный гидробаланс. Ранее URA.RU сообщало, при каких заболеваниях опасно летать на самолете. Так, авиаперелеты не рекомендуются людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирам самолетов следует отказаться от употребления алкоголя, сладких газированных напитков и кофе во время полета. По мнению врача-терапевта Екатерины Ладыгиной, такие напитки могут негативно сказаться на самочувствии. «Не пейте алкоголь до и во время полета. Вы рискуете еще больше снизить давление и потерять сознание», — цитирует Ладыгину «Лента.ру». Врач также отметила, что кофе и сладкие газировки могут спровоцировать обезвоживание организма. Она посоветовала во время полета пить обычную воду комнатной температуры, поскольку она помогает поддерживать нормальный гидробаланс. Ранее URA.RU сообщало, при каких заболеваниях опасно летать на самолете. Так, авиаперелеты не рекомендуются людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.