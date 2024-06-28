28 июня 2024

Власти Екатеринбурга изменили сценарий Дня молодежи из-за мощного ливня. Фото

В Екатеринбурге отменили шествие в День молодежи из-за шторма и ливней
© Служба новостей «URA.RU»
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Организаторы ивента перенесли активности в шатры
Организаторы ивента перенесли активности в шатры Фото:

Власти Екатеринбурга отменили шествие в честь Дня молодежи в парке Маяковского из-за мощных ливней и шторма. Отменены и некоторые другие активности, а часть мероприятий перенесена в шатры. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия.

«Шествие, которое планировали начать к 14:00, отменили из-за непогоды. Все активности, какие можем, проводим под шатрами», — сказал собеседник агентства.

Дожди идут в Екатеринбурге и области с вечера 28 июня. Непогода лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.

В парке Маяковского отменили шествие в День молодежи
В парке Маяковского отменили шествие в День молодежи
Фото:
Екатеринбуржцы приходят в главный парк города, несмотря на плохую погоду
Екатеринбуржцы приходят в главный парк города, несмотря на плохую погоду
Фото:

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Власти Екатеринбурга отменили шествие в честь Дня молодежи в парке Маяковского из-за мощных ливней и шторма. Отменены и некоторые другие активности, а часть мероприятий перенесена в шатры. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия. «Шествие, которое планировали начать к 14:00, отменили из-за непогоды. Все активности, какие можем, проводим под шатрами», — сказал собеседник агентства. Дожди идут в Екатеринбурге и области с вечера 28 июня. Непогода лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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