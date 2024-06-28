Общество Власти Екатеринбурга изменили сценарий Дня молодежи из-за мощного ливня. Фото В Екатеринбурге отменили шествие в День молодежи из-за шторма и ливней 29 июня 2024 в 15:10 Размер текста - 17 + Организаторы ивента перенесли активности в шатры Фото: URA.RU Власти Екатеринбурга отменили шествие в честь Дня молодежи в парке Маяковского из-за мощных ливней и шторма. Отменены и некоторые другие активности, а часть мероприятий перенесена в шатры. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия. «Шествие, которое планировали начать к 14:00, отменили из-за непогоды. Все активности, какие можем, проводим под шатрами», — сказал собеседник агентства. Дожди идут в Екатеринбурге и области с вечера 28 июня. Непогода лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. В парке Маяковского отменили шествие в День молодежи Фото: URA.RU Екатеринбуржцы приходят в главный парк города, несмотря на плохую погоду Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти Екатеринбурга отменили шествие в честь Дня молодежи в парке Маяковского из-за мощных ливней и шторма. Отменены и некоторые другие активности, а часть мероприятий перенесена в шатры. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия. «Шествие, которое планировали начать к 14:00, отменили из-за непогоды. Все активности, какие можем, проводим под шатрами», — сказал собеседник агентства. Дожди идут в Екатеринбурге и области с вечера 28 июня. Непогода лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям