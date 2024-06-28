Власти Екатеринбурга отменили шествие в честь Дня молодежи в парке Маяковского из-за мощных ливней и шторма. Отменены и некоторые другие активности, а часть мероприятий перенесена в шатры. Об этом URA.RU рассказал организатор мероприятия.
«Шествие, которое планировали начать к 14:00, отменили из-за непогоды. Все активности, какие можем, проводим под шатрами», — сказал собеседник агентства.
Дожди идут в Екатеринбурге и области с вечера 28 июня. Непогода лишила света жителей семи городов и поселков, а шторм сносит деревья. Энергетиков перевели на режим повышенной готовности. О последствиях стихийного бедствия в регионе URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.
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