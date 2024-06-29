29 июня 2024
28 июня 2024

Жители ХМАО, которые пропали во время катания на лодке, вышли на связь

© Служба новостей «URA.RU»
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Трое жителей села Пальяново, во время катания на лодке, созвонились с родными
Трое жителей села Пальяново, во время катания на лодке, созвонились с родными Фото:

Трое жителей села Пальяново (ХМАО), которые уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой, вышли на связь с родными. Они сказали, что добрались до берега, зарядили телефоны и с ними все хорошо, сообщили в ГУ МЧС ХМАО.

«Жители села Пальяново, пропавшие 27 июня на протоке Роха, нашлись. Им удалось добраться до берега, зарядить телефон и сообщить родным, что с ними все хорошо», — написали в telegram-канале ведомства.

МЧС Югры напоминает, что отправляясь кататься на лодке необходимо полностью зарядить телефон. Также необходим запастись горюче-смазочных материалами и проверить техническое состояние судна.

Трое жителей села Пальяново (ХМАО) уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой. На следующий же день родственница сообщила в ЕДДС о их пропаже.

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Трое жителей села Пальяново (ХМАО), которые уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой, вышли на связь с родными. Они сказали, что добрались до берега, зарядили телефоны и с ними все хорошо, сообщили в ГУ МЧС ХМАО. «Жители села Пальяново, пропавшие 27 июня на протоке Роха, нашлись. Им удалось добраться до берега, зарядить телефон и сообщить родным, что с ними все хорошо», — написали в telegram-канале ведомства. МЧС Югры напоминает, что отправляясь кататься на лодке необходимо полностью зарядить телефон. Также необходим запастись горюче-смазочных материалами и проверить техническое состояние судна. Трое жителей села Пальяново (ХМАО) уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой. На следующий же день родственница сообщила в ЕДДС о их пропаже.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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