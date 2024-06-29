Жители ХМАО, которые пропали во время катания на лодке, вышли на связь

Трое жителей села Пальяново (ХМАО), которые уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой, вышли на связь с родными. Они сказали, что добрались до берега, зарядили телефоны и с ними все хорошо, сообщили в ГУ МЧС ХМАО.
«Жители села Пальяново, пропавшие 27 июня на протоке Роха, нашлись. Им удалось добраться до берега, зарядить телефон и сообщить родным, что с ними все хорошо», — написали в telegram-канале ведомства.
МЧС Югры напоминает, что отправляясь кататься на лодке необходимо полностью зарядить телефон. Также необходим запастись горюче-смазочных материалами и проверить техническое состояние судна.
Трое жителей села Пальяново (ХМАО) уехали 27 июня кататься на моторной лодке и не вернулись домой. На следующий же день родственница сообщила в ЕДДС о их пропаже.
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