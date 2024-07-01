Священник-телезвезда выступит с концертом в ХМАО в День семьи

Иеродиакон Феофил Боголюбов выступит на духовном вечере в Сургуте (ХМАО) 8 июля, в День семьи, любви и верности. Священник обрел популярность на телевидении благодаря виртуозной игре на гуслях.
«В этом году участниками фестиваля станут известные гости: гусляр иеродиакон Феофил (Абхазия) и исполнительница народных песен Екатерина Ряжских (Санкт-Петербург)», — сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале. Выступление иеродиакона состоится в рамках городского фестиваля российских ценностей.
Феофил Боголюбов покорил зрителей игрой на гуслях в различных телепроектах. Среди них — «Страна талантов» и шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Также выступления иеродиакона транслирует телеканал «Спас».
В честь Дня семьи, любви и верности по всему ХМАО будут организованы тематические мероприятия. Например, в Когалыме устроят фестиваль окрошки. Участникам предстоит посоревноваться в приготовлении окрошки по семейным рецептам. В конце мероприятия всех гостей бесплатно накормят главным летним блюдом.
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