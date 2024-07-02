В России появится новый способ купить билеты на электричку

РЖД запустят онлайн-продажу билетов на электрички через сайт и в веб-приложении
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В России хотят запустить онлайн-продажу билетов на электрички Фото:

В 2025 году в России появится новый способ оплаты билетов на электрички — онлайн через сайт или веб-приложение. Об этом сообщили в РЖД.

«Старт продаж билетов на пригородные поезда на сайте и в веб-приложении планируется в 2025 году», — сообщили в РЖД корреспондентам «РИА Новости». На данный момент такой способ покупки билетов недоступен. После удаления приложения компании из App Store пользователи iPhone столкнулись со сложностями при покупке билетов, а затем стали получать сообщения, что купить билет невозможно.

В 2025 году в России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp позволит не только покупать билеты онлайн, но и пользоваться другими сервисами партнеров железнодорожной компании. Об этом рассказал заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля.

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В 2025 году в России появится новый способ оплаты билетов на электрички — онлайн через сайт или веб-приложение. Об этом сообщили в РЖД. «Старт продаж билетов на пригородные поезда на сайте и в веб-приложении планируется в 2025 году», — сообщили в РЖД корреспондентам «РИА Новости». На данный момент такой способ покупки билетов недоступен. После удаления приложения компании из App Store пользователи iPhone столкнулись со сложностями при покупке билетов, а затем стали получать сообщения, что купить билет невозможно. В 2025 году в России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp позволит не только покупать билеты онлайн, но и пользоваться другими сервисами партнеров железнодорожной компании. Об этом рассказал заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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