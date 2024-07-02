В России появится новый способ купить билеты на электричку

В 2025 году в России появится новый способ оплаты билетов на электрички — онлайн через сайт или веб-приложение. Об этом сообщили в РЖД.
«Старт продаж билетов на пригородные поезда на сайте и в веб-приложении планируется в 2025 году», — сообщили в РЖД корреспондентам «РИА Новости». На данный момент такой способ покупки билетов недоступен. После удаления приложения компании из App Store пользователи iPhone столкнулись со сложностями при покупке билетов, а затем стали получать сообщения, что купить билет невозможно.
В 2025 году в России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp позволит не только покупать билеты онлайн, но и пользоваться другими сервисами партнеров железнодорожной компании. Об этом рассказал заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля.
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