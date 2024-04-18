РЖД в 2025 году запустит пользовательское супер-приложение

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Евгений Чаркин, зам главы РЖД, чаркин евгений
Приложение от РЖД позволит пользоваться различными сервисами от партнеров железнодорожной компании, сказал Евгений Чаркин Фото:

В России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp или супер-приложение позволит не только покупать билеты, но и пользоваться множеством сервисов от партнеров железнодорожной компании. Об этом сообщил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля.

«Помимо пользовательского супер-приложения сейчас мы [РЖД] развиваем туризм, гостиничный и туристический сервис. „Российские железные дороги“ станут поставщиком впечатлений для наших граждан и наших гостей. Эти сервисы станут важным элементом SuperApp, которое мы рассчитываем запустить в начале следующего года», — рассказал Чаркин.

Приложение, по словам замглавы РЖД, будет иметь доступный интуитивный поиск. SuperApp станет первой в мире мобильной программой крупной железнодорожной компании с широким функционалом и доступным пользовательским интерфейсом.

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В России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp или супер-приложение позволит не только покупать билеты, но и пользоваться множеством сервисов от партнеров железнодорожной компании. Об этом сообщил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля. «Помимо пользовательского супер-приложения сейчас мы [РЖД] развиваем туризм, гостиничный и туристический сервис. „Российские железные дороги“ станут поставщиком впечатлений для наших граждан и наших гостей. Эти сервисы станут важным элементом SuperApp, которое мы рассчитываем запустить в начале следующего года», — рассказал Чаркин. Приложение, по словам замглавы РЖД, будет иметь доступный интуитивный поиск. SuperApp станет первой в мире мобильной программой крупной железнодорожной компании с широким функционалом и доступным пользовательским интерфейсом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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