РЖД в 2025 году запустит пользовательское супер-приложение

18 апреля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Приложение от РЖД позволит пользоваться различными сервисами от партнеров железнодорожной компании, сказал Евгений Чаркин Фото: Роман Наумов © URA.RU В России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp или супер-приложение позволит не только покупать билеты, но и пользоваться множеством сервисов от партнеров железнодорожной компании. Об этом сообщил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля. «Помимо пользовательского супер-приложения сейчас мы [РЖД] развиваем туризм, гостиничный и туристический сервис. „Российские железные дороги“ станут поставщиком впечатлений для наших граждан и наших гостей. Эти сервисы станут важным элементом SuperApp, которое мы рассчитываем запустить в начале следующего года», — рассказал Чаркин. Приложение, по словам замглавы РЖД, будет иметь доступный интуитивный поиск. SuperApp станет первой в мире мобильной программой крупной железнодорожной компании с широким функционалом и доступным пользовательским интерфейсом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России появится новое приложение для пассажиров РЖД. SuperApp или супер-приложение позволит не только покупать билеты, но и пользоваться множеством сервисов от партнеров железнодорожной компании. Об этом сообщил заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме «Data Fusion» в Москве 18 апреля. «Помимо пользовательского супер-приложения сейчас мы [РЖД] развиваем туризм, гостиничный и туристический сервис. „Российские железные дороги“ станут поставщиком впечатлений для наших граждан и наших гостей. Эти сервисы станут важным элементом SuperApp, которое мы рассчитываем запустить в начале следующего года», — рассказал Чаркин. Приложение, по словам замглавы РЖД, будет иметь доступный интуитивный поиск. SuperApp станет первой в мире мобильной программой крупной железнодорожной компании с широким функционалом и доступным пользовательским интерфейсом.