Тюменский рабочий получил компенсацию в 400 тысяч рублей за групповую аварию

03 июля 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Тюменец получил травмы и попал в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудник ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Сергей получил компенсацию в 400 тысяч рублей за ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск во время рабочей поездки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Нижнетавдинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора Нижнетавдинского района в интересах Сергея Б. Суд взыскал с ГБУ ТО „Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов“ компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в августе 2023 года во время движения автомобиля УАЗ, в котором находилась рабочая группа произошло ДТП. В результате этого транспорт съехал в кювет. Авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автомобиля. В момент происшествия Сергей получил травмы и был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Сергей получил компенсацию в 400 тысяч рублей за ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск во время рабочей поездки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Нижнетавдинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора Нижнетавдинского района в интересах Сергея Б. Суд взыскал с ГБУ ТО „Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов“ компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в августе 2023 года во время движения автомобиля УАЗ, в котором находилась рабочая группа произошло ДТП. В результате этого транспорт съехал в кювет. Авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автомобиля. В момент происшествия Сергей получил травмы и был госпитализирован.