02 июля 2024

Тюменский рабочий получил компенсацию в 400 тысяч рублей за групповую аварию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, лечение, здоровье, медицина, больница, реанимация, пациент, больничная койка
Тюменец получил травмы и попал в больницу Фото:

Сотрудник ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Сергей получил компенсацию в 400 тысяч рублей за ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск во время рабочей поездки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Нижнетавдинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора Нижнетавдинского района в интересах Сергея Б. Суд взыскал с ГБУ ТО „Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов“ компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в августе 2023 года во время движения автомобиля УАЗ, в котором находилась рабочая группа произошло ДТП. В результате этого транспорт съехал в кювет. Авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автомобиля. В момент происшествия Сергей получил травмы и был госпитализирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» Сергей получил компенсацию в 400 тысяч рублей за ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск во время рабочей поездки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Нижнетавдинский районный суд частично удовлетворил исковые требования прокурора Нижнетавдинского района в интересах Сергея Б. Суд взыскал с ГБУ ТО „Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов“ компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в августе 2023 года во время движения автомобиля УАЗ, в котором находилась рабочая группа произошло ДТП. В результате этого транспорт съехал в кювет. Авария произошла из-за нарушения ПДД водителем автомобиля. В момент происшествия Сергей получил травмы и был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...