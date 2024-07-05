05 июля 2024

Звезды российской эстрады выступили в закрытом городе Свердловской области

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Электрохимический комбинат и Новоуральская ТЭЦ принадлежат Росатому
Электрохимический комбинат и Новоуральская ТЭЦ принадлежат Росатому Фото:

Известные артисты эстрады в лице Сергея Лазарева и группы «Дискотека Авария» выступили на юбилее Новоуральска — атомной столицы Свердловской области (вотчина Росатома). Впечатлениями от концерта местные жители делятся в соцсетях.

«Сегодня 75 лет электротехническому заводу и 70 лет Новоуральску. Эти все годы были посвящены тому, чтобы Новоуральск давал ядерную мощь Советскому союзу и Российской Федерации. Хочу поздравить вас всех с юбилейными датами, пожелать развития и процветания предприятию, чтоб взятый темп по благоустройству города продолжался», — обратился к местным жителям глава города Вячеслав Тюменцев.

Помимо Лазарева и «Дискотеки Аварии» выступила группа «Лимонад» из Екатеринбурга. В Новоуральске расположен филиал Росатома, который владеет УЭХК и управляет Новоуральской ТЭЦ.

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Известные артисты эстрады в лице Сергея Лазарева и группы «Дискотека Авария» выступили на юбилее Новоуральска — атомной столицы Свердловской области (вотчина Росатома). Впечатлениями от концерта местные жители делятся в соцсетях. «Сегодня 75 лет электротехническому заводу и 70 лет Новоуральску. Эти все годы были посвящены тому, чтобы Новоуральск давал ядерную мощь Советскому союзу и Российской Федерации. Хочу поздравить вас всех с юбилейными датами, пожелать развития и процветания предприятию, чтоб взятый темп по благоустройству города продолжался», — обратился к местным жителям глава города Вячеслав Тюменцев. Помимо Лазарева и «Дискотеки Аварии» выступила группа «Лимонад» из Екатеринбурга. В Новоуральске расположен филиал Росатома, который владеет УЭХК и управляет Новоуральской ТЭЦ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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