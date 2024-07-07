Песков высмеял приступ ревности Запада из-за приезда лидера Индии в Россию

Ревность западных политиков к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию вызвана тем, что они придают ему большое значение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ревнуют — значит, внимательно отслеживают. Внимательно отслеживают — значит, придают большое значение. И здесь они не ошибаются. Есть чему придавать большое значение», — рассказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в его
Визит премьер-министра Индии в Россию находится в финальной стадии подготовки. В ходе него планируется обсуждение торгово-экономического сотрудничества и вопросов безопасности.
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