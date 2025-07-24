Как отреагировали жители Волгоградской области на страшный ураган. Фото, видео

Ураган в Волгоградской области оставил без воды и света часть города
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Ураган пришел в регион 23 июля (архивное фото)
Ураган пришел в регион 23 июля (архивное фото) Фото:

В поселке Краснооктябрьский Волгоградской области в результате сильного ураганного ветра произошло аварийное отключение электричества на водозаборных объектах, вызванное повреждением кабельной линии ЛЭС. Из-за этого населенный пункт остался без воды. Вместе с этим стихия не отступает и продолжает свое разрушительное шествие. Подробнее о том, как жители оказались в центре страшного урагана — в материале URA.RU.

«Завтра весь день воды не будет»

Ветер повредил часть крыши жилого дома
Ветер повредил часть крыши жилого дома
Фото:

Из-за ремонта станции есть вероятность, что весь завтрашний день воды может не быть. Жительница поселка призывает всех как можно скорее сделать запасы, пока вода еще есть в водопроводе. «Когда восстановят неизвестно, но скорее всего завтра весь день воды не будет, а может и больше. Так что набираем побольше во все емкости которые есть. Думаю подвоз будет властями организован», — написала жительница.

«Ветром с велика снесло...»

Порывы ветра достигают 25 метров в секунду
Порывы ветра достигают 25 метров в секунду
Фото:

Порывы ветра достигают такой силы, что способны уронить человека с велосипеда. «Меня ветром с великом снесло, еще этот песок в глаза... Все коленки в крови, хорошо что зуб не выбила в этот раз», — рассказала жительница Волгоградской области. При этом многие в недоумении, как при порывах до 25 метров в секунду до сих пор работает аэропорт. «Удивительно, что аэропорт работает без перебоев», — сообщает читательница Татьяна.

Перебои с электричеством

Ущерб наносят ветер, град и ливни
Ущерб наносят ветер, град и ливни
Фото:

Комментаторы сообщают, что из-за сильного ветра падают столбы с линями электропередач, из-за чего пропадает электричество. «На Нариманов, напротив магазина „Пятерочка“ дерево упало, прям на линии электропередач», — делится один из читателей. При этом не в безопасности и люди, находящиеся внутри зданий. «Я в лифте чуть не застрял, потом он начал меня по этажам возить. В итоге еле смог выбраться», — рассказал молодой человек.

В центре урагана

Жители определенных районов Краснооктябрьского оказались посреди урагана. По их словам, это было крайне жуткое зрелище. «В жилгородке страшно сверкает, со всех сторон. И шел прям ураган воронкой», — рассказала Карина. Жители соседних поселков также попали под действие непогоды. «Ерзовка, что у нас было лучше не спрашивать», — пишет житель населенного пункта. 

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В поселке Краснооктябрьский Волгоградской области в результате сильного ураганного ветра произошло аварийное отключение электричества на водозаборных объектах, вызванное повреждением кабельной линии ЛЭС. Из-за этого населенный пункт остался без воды. Вместе с этим стихия не отступает и продолжает свое разрушительное шествие. Подробнее о том, как жители оказались в центре страшного урагана — в материале URA.RU. «Завтра весь день воды не будет» Из-за ремонта станции есть вероятность, что весь завтрашний день воды может не быть. Жительница поселка призывает всех как можно скорее сделать запасы, пока вода еще есть в водопроводе. «Когда восстановят неизвестно, но скорее всего завтра весь день воды не будет, а может и больше. Так что набираем побольше во все емкости которые есть. Думаю подвоз будет властями организован», — написала жительница. «Ветром с велика снесло...» Порывы ветра достигают такой силы, что способны уронить человека с велосипеда. «Меня ветром с великом снесло, еще этот песок в глаза... Все коленки в крови, хорошо что зуб не выбила в этот раз», — рассказала жительница Волгоградской области. При этом многие в недоумении, как при порывах до 25 метров в секунду до сих пор работает аэропорт. «Удивительно, что аэропорт работает без перебоев», — сообщает читательница Татьяна. Перебои с электричеством Комментаторы сообщают, что из-за сильного ветра падают столбы с линями электропередач, из-за чего пропадает электричество. «На Нариманов, напротив магазина „Пятерочка“ дерево упало, прям на линии электропередач», — делится один из читателей. При этом не в безопасности и люди, находящиеся внутри зданий. «Я в лифте чуть не застрял, потом он начал меня по этажам возить. В итоге еле смог выбраться», — рассказал молодой человек. В центре урагана Жители определенных районов Краснооктябрьского оказались посреди урагана. По их словам, это было крайне жуткое зрелище. «В жилгородке страшно сверкает, со всех сторон. И шел прям ураган воронкой», — рассказала Карина. Жители соседних поселков также попали под действие непогоды. «Ерзовка, что у нас было лучше не спрашивать», — пишет житель населенного пункта. 
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