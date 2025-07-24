Жители Сочи услышали мощный взрыв между поселком Сириус и аэропортом. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В Адлере прогремел громкий взрыв между Сириусом и аэропортом. Примерно за час до этого в сочинском аэропорту были введены ограничения из-за дроновой опасности», — написал Рогов в своем telegram-канале. В местных чатах пишут, что взрывов было около пяти штук.
Другие подробности инцидента пока неизвестны. Официальных комментариев от местных властей или экстренных служб по поводу причин взрыва на момент публикации не поступало.
Похожие инциденты с взрывами ранее уже происходили в других регионах России. Так, в Московской области жители Дмитрова и деревни Зверково сообщали о звуках беспилотников и последующих взрывах, а в Зеленограде фиксировалась работа ПВО по дронам, что подтверждал мэр Москвы Сергей Собянин.
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