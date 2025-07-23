23 июля 2025

Российский военный самолет засекли у побережья Аляски

NORAD зафиксировал российский военный самолет у берегов Аляски
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский военный самолет засекли над США
Российский военный самолет засекли над США Фото:

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), говорится в заявлении военных. Российский самолет не пересекал воздушное пространство США или Канады», — говорится в публикации.

В июне американская разведка сообщала о выводе на орбиту российского спутника «Космос-2558», который, по оценкам, мог быть оснащен противоспутниковым оружием и сопровождал американский спутник-шпион. Пентагон отмечал, что внимательно следит за действиями России в космосе, а «Роскосмос» подчеркивал, что все запуски осуществляются в интересах Минобороны РФ.

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) зафиксировало российский военный самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны у побережья Аляски. Об этом сообщает издание Newsweek. «Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отследило российский самолет в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски (ADIZ), говорится в заявлении военных. Российский самолет не пересекал воздушное пространство США или Канады», — говорится в публикации. В июне американская разведка сообщала о выводе на орбиту российского спутника «Космос-2558», который, по оценкам, мог быть оснащен противоспутниковым оружием и сопровождал американский спутник-шпион. Пентагон отмечал, что внимательно следит за действиями России в космосе, а «Роскосмос» подчеркивал, что все запуски осуществляются в интересах Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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