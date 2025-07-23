23 июля 2025

Мединский дал Рютте урок истории

© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский рассказал Рютте про Китай
Мединский рассказал Рютте про Китай Фото:

Необходимо учитывать исторические факты при обсуждении мирных инициатив. Такое заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский, отвечая на вопрос о перспективах личной встречи лидеров России и Украины. Он добавил, что говорит это генеральному секретарю НАТО Марку Рютте — большому любителю истории. 

«В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — отметил Мединский. Его слова передает РИА Новости.

В июне 2025 года между Владимиром Мединским и генсеком НАТО Марком Рютте уже возникал заочный спор: Рютте выразил сомнения в статусе российского переговорщика, назвав Мединского «историком» и «несерьезным» участником переговоров с Украиной. В ответ Мединский предложил Рютте ознакомиться с учебниками истории, чтобы уточнить факты о существовании Украины в XII веке.

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Необходимо учитывать исторические факты при обсуждении мирных инициатив. Такое заявление сделал помощник президента России Владимир Мединский, отвечая на вопрос о перспективах личной встречи лидеров России и Украины. Он добавил, что говорит это генеральному секретарю НАТО Марку Рютте — большому любителю истории.  «В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами. Чан Кайши и Мао Цзэдун. Чан Кайши все время настаивал, что надо лично встретиться и обо всем договориться. По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались, только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия не были решены. Война продолжалась», — отметил Мединский. Его слова передает РИА Новости. В июне 2025 года между Владимиром Мединским и генсеком НАТО Марком Рютте уже возникал заочный спор: Рютте выразил сомнения в статусе российского переговорщика, назвав Мединского «историком» и «несерьезным» участником переговоров с Украиной. В ответ Мединский предложил Рютте ознакомиться с учебниками истории, чтобы уточнить факты о существовании Украины в XII веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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