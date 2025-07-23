23 июля 2025

В Севастополе обломки дрона упали на пляж

© Служба новостей «URA.RU»
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В Севастополе обломки дрона упали на пляж, вызвав возгорание
В Севастополе обломки дрона упали на пляж, вызвав возгорание Фото:

Осколки сбитого беспилотника упали на пляж «Наш Парус» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на предварительную информацию севастопольской спасательной службы. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

«В результате атаки БПЛА ВСУ на данный момент зафиксирована информация о падении осколков на берегу пляжа „Наш Парус“. На месте работают спецслужбы. Дым, который видно на Северной стороне — результат падения осколков от сбитых БПЛА, загорелась трава», — написал Развожаев в своем telegram-канале.

Отмечается, что осколки повредили несколько окон в здании школы и двух жилых домах в поселке Кача. В этом же населенном пункте зафиксировано повреждение легкового автомобиля. Все инциденты обошлись без жертв и пострадавших.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал об уничтожении шести беспилотников ВСУ над Севастополем, три из которых были сбиты над полем в районе Качи, а еще три — над морем. Системы противовоздушной обороны регулярно отражают атаки беспилотников на город и прилегающие территории.

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Осколки сбитого беспилотника упали на пляж «Наш Парус» в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев со ссылкой на предварительную информацию севастопольской спасательной службы. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. «В результате атаки БПЛА ВСУ на данный момент зафиксирована информация о падении осколков на берегу пляжа „Наш Парус“. На месте работают спецслужбы. Дым, который видно на Северной стороне — результат падения осколков от сбитых БПЛА, загорелась трава», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Отмечается, что осколки повредили несколько окон в здании школы и двух жилых домах в поселке Кача. В этом же населенном пункте зафиксировано повреждение легкового автомобиля. Все инциденты обошлись без жертв и пострадавших. Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал об уничтожении шести беспилотников ВСУ над Севастополем, три из которых были сбиты над полем в районе Качи, а еще три — над морем. Системы противовоздушной обороны регулярно отражают атаки беспилотников на город и прилегающие территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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