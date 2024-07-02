В Кремле раскрыли подробности предстоящего визита Моди в Москву

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точные даты прибытия Моди в Москву будут объявлены позже по договоренности с индийской стороной.
«Мы объявим [о визите] по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит находится в финальной стадии подготовки», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его заявление передает корреспондент URA.RU.
По словам Пескова, в рамках предстоящего визита планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая региональную и глобальную безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, а также интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны. Ожидается, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди позволят провести открытый обмен мнениями по всем пунктам повестки дня.
Ранее Песков информировал, что сейчас идет согласование дат встречи российского главы Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Представитель Индии планирует визит в РФ в ближайшее время.
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