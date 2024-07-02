В Кремле раскрыли подробности предстоящего визита Моди в Москву

Песков: подготовка визита Моди находится в финальной стадии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит премьер-министра Индии Моди находится в финальной стадии подготовки, заявил Дмитрий Песков
Визит премьер-министра Индии Моди находится в финальной стадии подготовки, заявил Дмитрий Песков Фото:

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точные даты прибытия Моди в Москву будут объявлены позже по договоренности с индийской стороной.

«Мы объявим [о визите] по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит находится в финальной стадии подготовки», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его заявление передает корреспондент URA.RU.

По словам Пескова, в рамках предстоящего визита планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая региональную и глобальную безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, а также интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны. Ожидается, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди позволят провести открытый обмен мнениями по всем пунктам повестки дня.

Ранее Песков информировал, что сейчас идет согласование дат встречи российского главы Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Представитель Индии планирует визит в РФ в ближайшее время.

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Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точные даты прибытия Моди в Москву будут объявлены позже по договоренности с индийской стороной. «Мы объявим [о визите] по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже. Визит находится в финальной стадии подготовки», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Его заявление передает корреспондент URA.RU. По словам Пескова, в рамках предстоящего визита планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая региональную и глобальную безопасность, торгово-экономическое сотрудничество, а также интеграционные процессы, в которых участвуют обе страны. Ожидается, что доверительные отношения между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди позволят провести открытый обмен мнениями по всем пунктам повестки дня. Ранее Песков информировал, что сейчас идет согласование дат встречи российского главы Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Представитель Индии планирует визит в РФ в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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