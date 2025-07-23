Выплаты беременным студенткам и новые права для белорусов: какие законы подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин разрешил гражданам Белоруссии участвовать в выборах в РФ, а также быть избранными в органы местного самоуправления. Кроме того, он подписал документ о повышении пособий беременным студентками и закон о применении принудительных работ как уголовного наказания. Подробнее о законах, которые подписал Путин 23 июля — в материале URA.RU.
В России расширено применение принудительных работ как уголовного наказания
Президент подписал закон, расширяющий применение принудительных работ как самостоятельного вида уголовного наказания. Теперь суды получают право назначать принудительные работы в качестве основного вида наказания за преступления небольшой и средней тяжести. Осужденные будут направляться в специальные исправительные центры, где труд является обязательным, а от 5% до 20% их заработной платы будет перечисляться в доход государства. Этот вид наказания не может применяться к несовершеннолетним, лицам с инвалидностью I и II групп, беременным женщинам, гражданам предпенсионного возраста, военнослужащим, а также единственным родителям детей в возрасте до трех лет.
Путин дал гражданам Белоруссии новые выборные права
Путин наделил граждан Белоруссии, проживающих на территории РФ, правом участвовать в российских выборах. Теперь белорусские граждане, имеющие постоянную прописку в России могут как голосовать, так и быть избранными в органы местного самоуправления. В свою очередь, россияне получат аналогичные права на территории Белоруссии.
Осквернение воинских захоронений стало уголовным преступлением
За осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, теперь установлена уголовная ответственность. За это деяние грозит штраф в размере до трех миллионов рублей или лишения свободы до трех лет. Если преступление совершено группой лиц, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, а штраф достигать пяти миллионов рублей.
Беременным студенткам повысили пособие
С 1 сентября пособие для беременных для российских студенток вырастет. Его размер составит 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля. Выплаты смогут получать студентки очной формы через Социальный фонд России за счет средств федерального бюджета.
Путин обязал банки создать универсальный QR-код и перейти на цифровой рубль
С 1 сентября 2026 года все банки Российской Федерации будут обязаны обеспечивать своим клиентам доступ к оплате с использованием универсального QR-кода, а также осуществлять операции с цифровым рублем.
Соответствующий закон предусматривает внедрение единого платежного кода и расширение функционала расчетов в цифровой национальной валюте. Ожидается, что применение универсального QR-кода и цифрового рубля приведет к снижению издержек на проведение платежей и повысит удобство их использования для граждан.
Срок действия электронной визы продлили до 120 дней
Президент России Владимир Путин утвердил закон, согласно которому срок действия единой электронной визы увеличивается до 120 дней, а максимальный срок пребывания иностранных граждан на территории страны по данной визе продлевается до 30 дней. Помимо этого, документ предусматривает уточнение перечня документов, необходимых для въезда и выезда граждан России. В частности, из списка исключено свидетельство о рождении, которое ранее разрешалось использовать для пересечения границы детьми в возрасте до 14 лет.
Путин разрешил ФСБ создавать свои следственные изоляторы
Путин подписал закон о праве Федеральной службы безопасности создавать свои СИЗО. ФСБ передадут следственные изоляторы, которые находятся в центральном подчинении ФСИН. Кроме того, органы ФСБ получат дополнительные полномочия, в том числе смогут определять требования к помещениям для свиданий в СИЗО.
Как будет работать закон об ответственности за поиск запрещенных материалов
Пользователей не будут наказывать за случайно обнаруженный запрещенный материал, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании по ВКС с членами правительства. Так, министр прокомментировал президенту РФ Владимиру Путину практическое применение нового закона об ответственности за поиск запрещенного контента. «Для обычных пользователей рисков мы не видим: если человек не знал, что материал запрещен, и случайно на него наткнулся, ответственности не будет», — заявил Шадаев.
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