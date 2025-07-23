23 июля 2025

Стало известно, когда российская делегация покинет Стамбул

Российская делегация покинет Стамбул после переговоров с Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская делегация покинет Стамбул 24 июля
Российская делегация покинет Стамбул 24 июля Фото:

Делегация России завершит свою работу на переговорах с представителями Украины в Стамбуле и покинет город в четверг, 24 июля. Об этом сообщают СМИ. 

«Завтра уезжают», — сообщил источник, отвечая на вопрос о планах российской делегации относительно дальнейшего пребывания в Турции. Источник также подтвердил, что продолжения третьего раунда переговоров в четверг не запланировано, и он официально завершен. Его слова передают РИА Новости. 

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле был анонсирован на конец недели, однако точные даты и состав участников ранее не раскрывались. Ожидалось, что встреча пройдет в среду или четверг, но теперь переговоры официально завершены, и российская делегация покинет город 24 июля.

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Делегация России завершит свою работу на переговорах с представителями Украины в Стамбуле и покинет город в четверг, 24 июля. Об этом сообщают СМИ.  «Завтра уезжают», — сообщил источник, отвечая на вопрос о планах российской делегации относительно дальнейшего пребывания в Турции. Источник также подтвердил, что продолжения третьего раунда переговоров в четверг не запланировано, и он официально завершен. Его слова передают РИА Новости.  Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле был анонсирован на конец недели, однако точные даты и состав участников ранее не раскрывались. Ожидалось, что встреча пройдет в среду или четверг, но теперь переговоры официально завершены, и российская делегация покинет город 24 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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