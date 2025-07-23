23 июля 2025

Умеров опубликовал видео с переговоров в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры прошли в Турции
Переговоры прошли в Турции Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опубликовал видео переговоров в Турции. На кадрах видно, что делегации вели напряженный диалог по урегулированию конфликта.

«Делегации обсуждали прекращение огня, освобождение заключенных и встречу лидеров для поиска справедливого мира», — передает telegram-канал «Апдейт», где опубликовано видео с российско-украинских переговоров в Стамбуле. Умеров на видео внимательно смотрит в сторону делегации России. Руководитель переговорной группы РФ Владимир Мединский ведет диалог с коллегами.

Третий раунд переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле завершился. Он длился около 40 минут. Турецкие СМИ называли этот этап переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой. 

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опубликовал видео переговоров в Турции. На кадрах видно, что делегации вели напряженный диалог по урегулированию конфликта. «Делегации обсуждали прекращение огня, освобождение заключенных и встречу лидеров для поиска справедливого мира», — передает telegram-канал «Апдейт», где опубликовано видео с российско-украинских переговоров в Стамбуле. Умеров на видео внимательно смотрит в сторону делегации России. Руководитель переговорной группы РФ Владимир Мединский ведет диалог с коллегами. Третий раунд переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле завершился. Он длился около 40 минут. Турецкие СМИ называли этот этап переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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