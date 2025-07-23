Умеров опубликовал видео с переговоров в Стамбуле

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров опубликовал видео переговоров в Турции. На кадрах видно, что делегации вели напряженный диалог по урегулированию конфликта.
«Делегации обсуждали прекращение огня, освобождение заключенных и встречу лидеров для поиска справедливого мира», — передает telegram-канал «Апдейт», где опубликовано видео с российско-украинских переговоров в Стамбуле. Умеров на видео внимательно смотрит в сторону делегации России. Руководитель переговорной группы РФ Владимир Мединский ведет диалог с коллегами.
Третий раунд переговоров между представителями Москвы и Киева в Стамбуле завершился. Он длился около 40 минут. Турецкие СМИ называли этот этап переговоров последним шансом для Киева и его западных союзников достичь соглашения с Москвой.
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