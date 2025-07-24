Российские силовики раскрыли, что делает Украина с пленными солдатами ВСУ

На украинских военнослужащих, возвращенных из российского плена в результате обмена, возбуждаются уголовные дела за дезертирство. Об этом сообщили российские силовые структуры.
«На Украине сообщают, что почти на всех обменянных из плена солдат ВСУ возбуждают уголовные дела за дезертирство. В лучшем случае люди сидят без выплат и возможности трудоустройства», — заявил собеседник ТАСС из правоохранительных органов. По его словам, такие меры применяются к большинству военнослужащих, которые попали в плен и вернулись на территорию Украины в результате обмена.
Ранее в июле 2025 года между Россией и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого освобожденные российские военнослужащие сообщили о жестоком обращении в украинском плену, а после возвращения на родину им была оказана медицинская и психологическая помощь. На этом фоне стало известно, что украинским военным, вернувшимся из российского плена, на Украине массово возбуждают уголовные дела за дезертирство.
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