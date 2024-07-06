В Челябинске перекроют самый главный перекресток в центре города

В Челябинске ограничили движение на проспекта Ленина — улицы Цвиллинга

07 июля 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

Автомобилистов просят искать объездные пути Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей ограничили движение на самом главном переезде в городе — на перекрестке проспекта Ленина — улицы Цвиллинга. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области. «В ночь с пятницы на субботу начался ремонт покрытия и трамвайных путей на самом главном переезде в городе. Сейчас ограничено движение по северной стороне перекрëстка, по проспекту Ленина сохранено максимально возможное число полос движения — по две полосы в каждую сторону», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Для сокращения времени проезда перекрëстка автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути объезда по улице Тимирязева и по улице Труда. В министерстве обращают внимание, что будет закрыт левый поворот с проспекта Ленина при движении от Публичной библиотеки на улицу Цвиллинга в сторону Кубы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей ограничили движение на самом главном переезде в городе — на перекрестке проспекта Ленина — улицы Цвиллинга. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области. «В ночь с пятницы на субботу начался ремонт покрытия и трамвайных путей на самом главном переезде в городе. Сейчас ограничено движение по северной стороне перекрëстка, по проспекту Ленина сохранено максимально возможное число полос движения — по две полосы в каждую сторону», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Для сокращения времени проезда перекрëстка автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути объезда по улице Тимирязева и по улице Труда. В министерстве обращают внимание, что будет закрыт левый поворот с проспекта Ленина при движении от Публичной библиотеки на улицу Цвиллинга в сторону Кубы.