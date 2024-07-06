В Челябинске перекроют самый главный перекресток в центре города

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей ограничили движение на самом главном переезде в городе — на перекрестке проспекта Ленина — улицы Цвиллинга. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.
«В ночь с пятницы на субботу начался ремонт покрытия и трамвайных путей на самом главном переезде в городе. Сейчас ограничено движение по северной стороне перекрëстка, по проспекту Ленина сохранено максимально возможное число полос движения — по две полосы в каждую сторону», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Для сокращения времени проезда перекрëстка автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути объезда по улице Тимирязева и по улице Труда. В министерстве обращают внимание, что будет закрыт левый поворот с проспекта Ленина при движении от Публичной библиотеки на улицу Цвиллинга в сторону Кубы.
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