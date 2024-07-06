06 июля 2024

В Челябинске перекроют самый главный перекресток в центре города

В Челябинске ограничили движение на проспекта Ленина — улицы Цвиллинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилистов просят искать объездные пути Фото:

В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей ограничили движение на самом главном переезде в городе — на перекрестке проспекта Ленина — улицы Цвиллинга. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области.

«В ночь с пятницы на субботу начался ремонт покрытия и трамвайных путей на самом главном переезде в городе. Сейчас ограничено движение по северной стороне перекрëстка, по проспекту Ленина сохранено максимально возможное число полос движения — по две полосы в каждую сторону», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Для сокращения времени проезда перекрëстка автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути объезда по улице Тимирязева и по улице Труда. В министерстве обращают внимание, что будет закрыт левый поворот с проспекта Ленина при движении от Публичной библиотеки на улицу Цвиллинга в сторону Кубы.

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В Челябинске в связи с ремонтом трамвайных путей ограничили движение на самом главном переезде в городе — на перекрестке проспекта Ленина — улицы Цвиллинга. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Челябинской области. «В ночь с пятницы на субботу начался ремонт покрытия и трамвайных путей на самом главном переезде в городе. Сейчас ограничено движение по северной стороне перекрëстка, по проспекту Ленина сохранено максимально возможное число полос движения — по две полосы в каждую сторону», — пишет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Для сокращения времени проезда перекрëстка автомобилистам рекомендуется использовать альтернативные пути объезда по улице Тимирязева и по улице Труда. В министерстве обращают внимание, что будет закрыт левый поворот с проспекта Ленина при движении от Публичной библиотеки на улицу Цвиллинга в сторону Кубы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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