07 июля 2024
06 июля 2024

В ХМАО мужчина пырнул соседа ножом в спину. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К истекавшему кровью мужчине приехали медики
К истекавшему кровью мужчине приехали медики Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вечером 7 июля рядом с домом на улице Мира мужчина пырнул соседа ножом в спину. Информацию сообщают очевидцы в соцсети.

«Сегодня рядом с домом на Мира 38А мужчину пырнули ножом. Как сообщают очевидцы, мужчину в спину пырнул его же сосед», — сообщают подробности в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

На место случившегося прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшему оказана необходимая помощь. Причины поножовщины не уточняются.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ ожидается.

На место ЧП приехала полиция и врачи
На место ЧП приехала полиция и врачи
Фото:
https://vk.com/clip-212929382_456256351

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В Нижневартовске (ХМАО) вечером 7 июля рядом с домом на улице Мира мужчина пырнул соседа ножом в спину. Информацию сообщают очевидцы в соцсети. «Сегодня рядом с домом на Мира 38А мужчину пырнули ножом. Как сообщают очевидцы, мужчину в спину пырнул его же сосед», — сообщают подробности в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На место случившегося прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшему оказана необходимая помощь. Причины поножовщины не уточняются. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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