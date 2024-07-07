В Нижневартовске (ХМАО) вечером 7 июля рядом с домом на улице Мира мужчина пырнул соседа ножом в спину. Информацию сообщают очевидцы в соцсети.
«Сегодня рядом с домом на Мира 38А мужчину пырнули ножом. Как сообщают очевидцы, мужчину в спину пырнул его же сосед», — сообщают подробности в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
На место случившегося прибыли медики и сотрудники полиции. Пострадавшему оказана необходимая помощь. Причины поножовщины не уточняются.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ ожидается.
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