В Екатеринбурге зафиксирован спад по продажам жилья

После отмены льготной ипотеки екатеринбуржцы стали покупать квартиры реже Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге после отмены льготной ипотеки зафиксирован спад продаж квартир. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU.

«Ввиду отмены льготной ипотеки небольшой спад с точки зрения продаж есть, но с точки зрения строительства, спада точно нет — мы видим [отсутствие спада] и по количеству выданных разрешений на строительство, разрешений на ввод», — поделился Галямов.

Он добавил, что пессимистичных настроений в сфере нет и выразил уверенность в том, что намеченные планы по вводу нового жилья будут выполнены в 2024 году. По словам Галямова, также есть задел на 2025—2026 годы.