В Екатеринбурге зафиксирован спад по продажам жилья

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Новостройки. Екатеринбург, кран, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, здание, стройка, квартиры
После отмены льготной ипотеки екатеринбуржцы стали покупать квартиры реже Фото:

В Екатеринбурге после отмены льготной ипотеки зафиксирован спад продаж квартир. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU.

«Ввиду отмены льготной ипотеки небольшой спад с точки зрения продаж есть, но с точки зрения строительства, спада точно нет — мы видим [отсутствие спада] и по количеству выданных разрешений на строительство, разрешений на ввод», — поделился Галямов.

Он добавил, что пессимистичных настроений в сфере нет и выразил уверенность в том, что намеченные планы по вводу нового жилья будут выполнены в 2024 году. По словам Галямова, также есть задел на 2025—2026 годы.

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В Екатеринбурге после отмены льготной ипотеки зафиксирован спад продаж квартир. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU. «Ввиду отмены льготной ипотеки небольшой спад с точки зрения продаж есть, но с точки зрения строительства, спада точно нет — мы видим [отсутствие спада] и по количеству выданных разрешений на строительство, разрешений на ввод», — поделился Галямов. Он добавил, что пессимистичных настроений в сфере нет и выразил уверенность в том, что намеченные планы по вводу нового жилья будут выполнены в 2024 году. По словам Галямова, также есть задел на 2025—2026 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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