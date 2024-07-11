В Екатеринбурге зафиксирован спад по продажам жилья

В Екатеринбурге после отмены льготной ипотеки зафиксирован спад продаж квартир. Об этом на встрече с журналистами заявил вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, его слова передает корреспондент URA.RU.
«Ввиду отмены льготной ипотеки небольшой спад с точки зрения продаж есть, но с точки зрения строительства, спада точно нет — мы видим [отсутствие спада] и по количеству выданных разрешений на строительство, разрешений на ввод», — поделился Галямов.
Он добавил, что пессимистичных настроений в сфере нет и выразил уверенность в том, что намеченные планы по вводу нового жилья будут выполнены в 2024 году. По словам Галямова, также есть задел на 2025—2026 годы.
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