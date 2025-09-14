Избирком озвучил первые результаты выборов губернатора Свердловской области

На выборах губернатора Свердловской области лидирует Денис Паслер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Паслер - один из участников губернаторской гонки
Денис Паслер - один из участников губернаторской гонки Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

После обработки первых 5,41% протоколов врио губернатора Свердловской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона с 63,76% голосов. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.

На втором месте находится Александр Ивачев (КПРФ) — у него 14,72% голосов. Далее идут депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») — 11,83%, депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) — 5,29% и Рант Краев («Новые люди») — 2,49%.

Выборы губернатора Свердловской области являются досрочными. В конце марта в отставку подал Евгений Куйвашев, возглавлявший регион 13 лет, врио главы региона был назначен Паслер.

Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах оказалась рекордной с 1995 года, когда состоялись первые выборы губернатора. По данным на 18:00 часов, она составила 38,42%. Все новости по теме выборов — в  онлайн-трансляции URA.RU.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После обработки первых 5,41% протоколов врио губернатора Свердловской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона с 63,76% голосов. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ. На втором месте находится Александр Ивачев (КПРФ) — у него 14,72% голосов. Далее идут депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») — 11,83%, депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) — 5,29% и Рант Краев («Новые люди») — 2,49%. Выборы губернатора Свердловской области являются досрочными. В конце марта в отставку подал Евгений Куйвашев, возглавлявший регион 13 лет, врио главы региона был назначен Паслер. Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах оказалась рекордной с 1995 года, когда состоялись первые выборы губернатора. По данным на 18:00 часов, она составила 38,42%. Все новости по теме выборов — в  онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...