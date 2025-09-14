Избирком озвучил первые результаты выборов губернатора Свердловской области

После обработки первых 5,41% протоколов врио губернатора Свердловской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона с 63,76% голосов. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.
На втором месте находится Александр Ивачев (КПРФ) — у него 14,72% голосов. Далее идут депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») — 11,83%, депутаты заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) — 5,29% и Рант Краев («Новые люди») — 2,49%.
Выборы губернатора Свердловской области являются досрочными. В конце марта в отставку подал Евгений Куйвашев, возглавлявший регион 13 лет, врио главы региона был назначен Паслер.
Выборы свердловского губернатора длились три дня — с 12 по 14 сентября. Явка на этих выборах оказалась рекордной с 1995 года, когда состоялись первые выборы губернатора. По данным на 18:00 часов, она составила 38,42%. Все новости по теме выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!