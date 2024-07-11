11 июля 2024

Екатеринбург накрыл густой туман. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Видимость на дальние расстояния в городе плохая Фото:

В Екатеринбург вернулись дожди, а вместе с ними туман. Фотографиями с URA.RU делятся читатели.

«Сегодня город превратился в настоящий туманный Альбион», — пишет горожанин. Также люди отмечают, что в центре практически не видно БЦ «Высоцкий». Уралгидрометцентр сообщает, что в течение суток 12 июля местами в Свердловской области ожидаются сильный ливень, гроза, град и усиление ветра до 25 м/с.

Синоптик Алексей Пулин прогнозирует, что сильное похолодание в регионе будет кратковременным. Уже к началу следующей недели тепло вернется.

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В Екатеринбург вернулись дожди, а вместе с ними туман. Фотографиями с URA.RU делятся читатели. «Сегодня город превратился в настоящий туманный Альбион», — пишет горожанин. Также люди отмечают, что в центре практически не видно БЦ «Высоцкий». Уралгидрометцентр сообщает, что в течение суток 12 июля местами в Свердловской области ожидаются сильный ливень, гроза, град и усиление ветра до 25 м/с. Синоптик Алексей Пулин прогнозирует, что сильное похолодание в регионе будет кратковременным. Уже к началу следующей недели тепло вернется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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