Видимость на дальние расстояния в городе плохая
В Екатеринбург вернулись дожди, а вместе с ними туман. Фотографиями с URA.RU делятся читатели.
«Сегодня город превратился в настоящий туманный Альбион», — пишет горожанин. Также люди отмечают, что в центре практически не видно БЦ «Высоцкий». Уралгидрометцентр сообщает, что в течение суток 12 июля местами в Свердловской области ожидаются сильный ливень, гроза, град и усиление ветра до 25 м/с.
Синоптик Алексей Пулин прогнозирует, что сильное похолодание в регионе будет кратковременным. Уже к началу следующей недели тепло вернется.
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