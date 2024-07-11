В Екатеринбург к следующей неделе вернется теплая погода

Существенное похолодание в Екатеринбурге и Свердловской области будет кратковременным, а теплая погода вернется в регион к началу следующей недели. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В выходные фронт сместится в район Южного Урала. Свердловская область окажется расположенной в умеренно-холодной воздушной массе, но в присутствии незначительной облачности дневной прогрев можно ожидать на уровне +20..+25 градусов. Осадки под влиянием фронта сохранятся на крайнем юге региона», — написал Пулин в своем telegam-канале «Погода в Екатеринбурге».
В пятницу 12 июля сохранится холодная и дождливая погода с вероятностью грозы в 25% и северным, северо-западным ветром 2-7 метров в секунду, порывами до 12 м/с. Температура будет на уровне от +17 до +19 градусов днем и от +15 до +17 ночью. Далее за выходные 13-14 числа градус вырастет до +25 в дневное время понедельника.
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