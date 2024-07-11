11 июля 2024

В Екатеринбург к следующей неделе вернется теплая погода

Синоптик Пулин: сильное похолодание в Свердловской области будет кратковременно
© Служба новостей «URA.RU»
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В пятницу 12 июля сохраняются холод и дожди
В пятницу 12 июля сохраняются холод и дожди Фото:

Существенное похолодание в Екатеринбурге и Свердловской области будет кратковременным, а теплая погода вернется в регион к началу следующей недели. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«В выходные фронт сместится в район Южного Урала. Свердловская область окажется расположенной в умеренно-холодной воздушной массе, но в присутствии незначительной облачности дневной прогрев можно ожидать на уровне +20..+25 градусов. Осадки под влиянием фронта сохранятся на крайнем юге региона», — написал Пулин в своем telegam-канале «Погода в Екатеринбурге».

В пятницу 12 июля сохранится холодная и дождливая погода с вероятностью грозы в 25% и северным, северо-западным ветром 2-7 метров в секунду, порывами до 12 м/с. Температура будет на уровне от +17 до +19 градусов днем и от +15 до +17 ночью. Далее за выходные 13-14 числа градус вырастет до +25 в дневное время понедельника.

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Существенное похолодание в Екатеринбурге и Свердловской области будет кратковременным, а теплая погода вернется в регион к началу следующей недели. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «В выходные фронт сместится в район Южного Урала. Свердловская область окажется расположенной в умеренно-холодной воздушной массе, но в присутствии незначительной облачности дневной прогрев можно ожидать на уровне +20..+25 градусов. Осадки под влиянием фронта сохранятся на крайнем юге региона», — написал Пулин в своем telegam-канале «Погода в Екатеринбурге». В пятницу 12 июля сохранится холодная и дождливая погода с вероятностью грозы в 25% и северным, северо-западным ветром 2-7 метров в секунду, порывами до 12 м/с. Температура будет на уровне от +17 до +19 градусов днем и от +15 до +17 ночью. Далее за выходные 13-14 числа градус вырастет до +25 в дневное время понедельника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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