11 июля 2024

Потасовка на стройке в ХМАО закончилась стрельбой из пистолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Пистолет был травматическим
Пистолет был травматическим Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина не поделил строительный инструмент с коллегой и начал стрелять из травматического пистолета в воздух. Об этом URA.RU сообщили в управлении окружной полиции.

«В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе на улице Героев Самотлора. Полицейские выяснили, что между двумя работниками стройки произошел конфликт. Один рабочий без разрешения брал инструмент у своего коллеги и не возвращал его. Словесная перепалка переросла в драку. В результате 37-летний работник, опасаясь получить телесные повреждения, произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета», — сообщили в ведомстве.

Все участники были установлены сотрудниками полиции и доставлены в отдел. «В отношении стрелявшего мужчины сотрудники УМВД России по Нижневартовску возбудили уголовное дело по статье „Хулиганство“. На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде. Оружие изъято», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) 6 июля на улице Попова произошла стрельба. Местный житель из-за личной неприязни взялся за оружие и несколько раз выстрелил в оппонента.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина не поделил строительный инструмент с коллегой и начал стрелять из травматического пистолета в воздух. Об этом URA.RU сообщили в управлении окружной полиции. «В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе на улице Героев Самотлора. Полицейские выяснили, что между двумя работниками стройки произошел конфликт. Один рабочий без разрешения брал инструмент у своего коллеги и не возвращал его. Словесная перепалка переросла в драку. В результате 37-летний работник, опасаясь получить телесные повреждения, произвел выстрел в воздух из принадлежащего ему травматического пистолета», — сообщили в ведомстве. Все участники были установлены сотрудниками полиции и доставлены в отдел. «В отношении стрелявшего мужчины сотрудники УМВД России по Нижневартовску возбудили уголовное дело по статье „Хулиганство“. На время расследования он будет находиться под подпиской о невыезде. Оружие изъято», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) 6 июля на улице Попова произошла стрельба. Местный житель из-за личной неприязни взялся за оружие и несколько раз выстрелил в оппонента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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