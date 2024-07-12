Что стало с юной свердловчанкой, которую спас Тимофей Алтушкин. Фото

Девочка из Нижней Туры, попавшая в страшное ДТП, научилась самостоятельно сидеть

12 июля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Реабилитация Киры, которую оплатил Тимофей Алтушкин, проходит успешно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Юная свердловчанка Кира Казаринова, которая стала инвалидом после серьезной аварии в 2023 году, достигла заметного прогресса в своем восстановлении. Благодаря реабилитации, расходы на которую покрыл бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина, 17-летняя девушка научилась сидеть и есть самостоятельно. Об этом URA.RU рассказала невролог клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова. «Кира стала намного крепче, она стала увереннее сидеть. Раньше она могла только лежать или находиться в полулежачем состоянии, то сейчас сидит с минимальной опорой на правую руку под углом 90 градусов. Сейчас она активный пользователь телефона, самостоятельно кушает, стал появляться трубчатый захват, чтобы позволяет включить пораженную кисть в активную деятельность», — отметила лечащий врач. Кроме того, девушка начала уверенно держать голову. До начала реабилитации шея была неповоротлива и сильно болела. Сейчас объем движений очень хороший. «Мы заживили пролежни, с которыми они приехали — все прекрасно, сухо. Кира стала намного толерантней к физическим нагрузкам. Стали крепче мышцы спины, что позволяет удерживать баланс туловища. Раньше кроме страха было еще бессилие, заниматься не хотелось, а сейчас ее выносливость стала лучше, и она полностью выдерживает всю нагрузку на занятиях лечебной физкультуры», — поделилась медик. Осенью 2023 года произошла авария, которая кардинально изменила жизнь 17-летней Киры. В результате ДТП с участием Toyota Auris, перевернувшейся на трассе, она получила серьезные травмы позвоночника и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Семья девушки столкнулась с необходимостью проведения реабилитации, стоимость которой составляла 528 тысяч рублей. Но таких средств у них не было. Тимофей Алтушкин, узнав о ситуации, в которой оказалась юная свердловчанка, решил взять на себя все расходы, связанные с ее реабилитацией. До аварии Кира любила проводить время с друзьями Фото: личный архив Киры Казариновой Кира проходит курс реабилитации, который оплатил Тимофей Алтушкин Фото: личный архив Киры Казариновой Девушка научилась держать столовые предметы Фото: личный архив Киры Казариновой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юная свердловчанка Кира Казаринова, которая стала инвалидом после серьезной аварии в 2023 году, достигла заметного прогресса в своем восстановлении. Благодаря реабилитации, расходы на которую покрыл бизнесмен Тимофей Алтушкин — сын главы «Русской медной компании», мецената Игоря Алтушкина, 17-летняя девушка научилась сидеть и есть самостоятельно. Об этом URA.RU рассказала невролог клиники «Реабилитация доктора Волковой» Ирина Волкова. «Кира стала намного крепче, она стала увереннее сидеть. Раньше она могла только лежать или находиться в полулежачем состоянии, то сейчас сидит с минимальной опорой на правую руку под углом 90 градусов. Сейчас она активный пользователь телефона, самостоятельно кушает, стал появляться трубчатый захват, чтобы позволяет включить пораженную кисть в активную деятельность», — отметила лечащий врач. Кроме того, девушка начала уверенно держать голову. До начала реабилитации шея была неповоротлива и сильно болела. Сейчас объем движений очень хороший. «Мы заживили пролежни, с которыми они приехали — все прекрасно, сухо. Кира стала намного толерантней к физическим нагрузкам. Стали крепче мышцы спины, что позволяет удерживать баланс туловища. Раньше кроме страха было еще бессилие, заниматься не хотелось, а сейчас ее выносливость стала лучше, и она полностью выдерживает всю нагрузку на занятиях лечебной физкультуры», — поделилась медик. Осенью 2023 года произошла авария, которая кардинально изменила жизнь 17-летней Киры. В результате ДТП с участием Toyota Auris, перевернувшейся на трассе, она получила серьезные травмы позвоночника и была вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Семья девушки столкнулась с необходимостью проведения реабилитации, стоимость которой составляла 528 тысяч рублей. Но таких средств у них не было. Тимофей Алтушкин, узнав о ситуации, в которой оказалась юная свердловчанка, решил взять на себя все расходы, связанные с ее реабилитацией.