Стрельбу в Трампа официально назвали покушением

Стрельбу на митинге в Пенсильвании, в результате которой пострадал экс-президент США Дональд Трамп, официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.
«Произошедшее правоохранительные органы называют покушением на Дональда Трампа», — заявил он на брифинге. Роджек отметил, что ФБР, которому отведена главенствующая роль в расследовании преступления, тесно взаимодействует с другими ведомствами.
Роджек также заявил, что ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего. Ранее телеканал CNN сообщал, что личность злоумышленника установлена — это 20-летний житель Пенсильвании. Газета New York Post со ссылкой на источники написала, что стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше здания, примерно в 100 метрах от сцены.
Дональд Трамп в результате стрельбы получил ранение уха. Один человек был убит, еще двое тяжело ранены. Мировые лидеры заявили, что шокированы произошедшим.
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