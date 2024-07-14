Стрельбу в Трампа официально назвали покушением

ФБР квалифицировало стрельбу в Пенсильвании как покушение на Трампа

14 июля 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего в Трампа Фото: Official White House / Tia Dufour новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Стрельбу на митинге в Пенсильвании, в результате которой пострадал экс-президент США Дональд Трамп, официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. «Произошедшее правоохранительные органы называют покушением на Дональда Трампа», — заявил он на брифинге. Роджек отметил, что ФБР, которому отведена главенствующая роль в расследовании преступления, тесно взаимодействует с другими ведомствами. Роджек также заявил, что ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего. Ранее телеканал CNN сообщал, что личность злоумышленника установлена — это 20-летний житель Пенсильвании. Газета New York Post со ссылкой на источники написала, что стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше здания, примерно в 100 метрах от сцены. Дональд Трамп в результате стрельбы получил ранение уха. Один человек был убит, еще двое тяжело ранены. Мировые лидеры заявили, что шокированы произошедшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельбу на митинге в Пенсильвании, в результате которой пострадал экс-президент США Дональд Трамп, официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. «Произошедшее правоохранительные органы называют покушением на Дональда Трампа», — заявил он на брифинге. Роджек отметил, что ФБР, которому отведена главенствующая роль в расследовании преступления, тесно взаимодействует с другими ведомствами. Роджек также заявил, что ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего. Ранее телеканал CNN сообщал, что личность злоумышленника установлена — это 20-летний житель Пенсильвании. Газета New York Post со ссылкой на источники написала, что стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше здания, примерно в 100 метрах от сцены. Дональд Трамп в результате стрельбы получил ранение уха. Один человек был убит, еще двое тяжело ранены. Мировые лидеры заявили, что шокированы произошедшим.