Стрельбу в Трампа официально назвали покушением

ФБР квалифицировало стрельбу в Пенсильвании как покушение на Трампа
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ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего в Трампа Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Стрельбу на митинге в Пенсильвании, в результате которой пострадал экс-президент США Дональд Трамп, официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

«Произошедшее правоохранительные органы называют покушением на Дональда Трампа», — заявил он на брифинге. Роджек отметил, что ФБР, которому отведена главенствующая роль в расследовании преступления, тесно взаимодействует с другими ведомствами.

Роджек также заявил, что ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего. Ранее телеканал CNN сообщал, что личность злоумышленника установлена — это 20-летний житель Пенсильвании. Газета New York Post со ссылкой на источники написала, что стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше здания, примерно в 100 метрах от сцены.

Дональд Трамп в результате стрельбы получил ранение уха. Один человек был убит, еще двое тяжело ранены. Мировые лидеры заявили, что шокированы произошедшим.

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Стрельбу на митинге в Пенсильвании, в результате которой пострадал экс-президент США Дональд Трамп, официально назвали покушением. Об этом заявил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек. «Произошедшее правоохранительные органы называют покушением на Дональда Трампа», — заявил он на брифинге. Роджек отметил, что ФБР, которому отведена главенствующая роль в расследовании преступления, тесно взаимодействует с другими ведомствами. Роджек также заявил, что ФБР пока не готово назвать имя стрелявшего. Ранее телеканал CNN сообщал, что личность злоумышленника установлена — это 20-летний житель Пенсильвании. Газета New York Post со ссылкой на источники написала, что стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше здания, примерно в 100 метрах от сцены. Дональд Трамп в результате стрельбы получил ранение уха. Один человек был убит, еще двое тяжело ранены. Мировые лидеры заявили, что шокированы произошедшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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