Грядущая неделя в Челябинской области начнется с ливней и града

В понедельник, 15 июля, жителей Челябинской области ожидают сильные дожди и град. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС.
«Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы. На юге Челябинской области возможен град», — сообщили синоптики.
Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура в понедельник, 15 июля, ожидается до 26 градусов тепла. Ночью — 16 градусов.
О неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области объявили 11 июля. В течение последних дней в некоторых территориях выпала месячная норма осадков. В связи с этим челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках.
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