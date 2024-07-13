Грядущая неделя в Челябинской области начнется с ливней и града

В Челябинской области 15 июля ожидаются сильные дожди и град

14 июля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Челябинской области из-за ливней продлили экстренное предупреждение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В понедельник, 15 июля, жителей Челябинской области ожидают сильные дожди и град. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. «Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы. На юге Челябинской области возможен град», — сообщили синоптики. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура в понедельник, 15 июля, ожидается до 26 градусов тепла. Ночью — 16 градусов. О неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области объявили 11 июля. В течение последних дней в некоторых территориях выпала месячная норма осадков. В связи с этим челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В понедельник, 15 июля, жителей Челябинской области ожидают сильные дожди и град. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. «Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы. На юге Челябинской области возможен град», — сообщили синоптики. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура в понедельник, 15 июля, ожидается до 26 градусов тепла. Ночью — 16 градусов. О неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области объявили 11 июля. В течение последних дней в некоторых территориях выпала месячная норма осадков. В связи с этим челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках.