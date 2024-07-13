13 июля 2024

Грядущая неделя в Челябинской области начнется с ливней и града

В Челябинской области 15 июля ожидаются сильные дожди и град
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , ливень, дождь
В Челябинской области из-за ливней продлили экстренное предупреждение Фото:

В понедельник, 15 июля, жителей Челябинской области ожидают сильные дожди и град. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС.

«Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы. На юге Челябинской области возможен град», — сообщили синоптики.

Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура в понедельник, 15 июля, ожидается до 26 градусов тепла. Ночью — 16 градусов.

О неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области объявили 11 июля. В течение последних дней в некоторых территориях выпала месячная норма осадков. В связи с этим челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках.

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В понедельник, 15 июля, жителей Челябинской области ожидают сильные дожди и град. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. «Ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы. На юге Челябинской области возможен град», — сообщили синоптики. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. Дневная температура в понедельник, 15 июля, ожидается до 26 градусов тепла. Ночью — 16 градусов. О неблагоприятных погодных условиях в Челябинской области объявили 11 июля. В течение последних дней в некоторых территориях выпала месячная норма осадков. В связи с этим челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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