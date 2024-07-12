Челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках из-за непогоды

В Челябинской области из-за надвигающегося шторма ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках. О неблагоприятных гидрологических явлениях на 14 июля рассказали в региональном ЦГМС.
«В районах выпадения дождей возможно увеличение притока воды в пруды и водохранилища, местами с выходом воды на пойму. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы — Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка, Урала, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — отметили в ведомстве.
Синоптики также добавили, что возможно подтопление пониженных участков местности. Неблагоприятная обстановка будет сохраняться ближайшие двое суток.
Ранее стало известно, что в Челябинскую область придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!