12 июля 2024

Челябинцев предупредили о резком подъеме воды в реках из-за непогоды

В Челябинской области 14 июля ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архив. Паводок. Челябинск., мост, половодье, плотина, паводок, наводнение, потоп, река кама, весна
Надвигающиеся дожди и грозы могут спровоцировать резкий подъем воды в реках Фото:

В Челябинской области из-за надвигающегося шторма ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках. О неблагоприятных гидрологических явлениях на 14 июля рассказали в региональном ЦГМС.

«В районах выпадения дождей возможно увеличение притока воды в пруды и водохранилища, местами с выходом воды на пойму. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы — Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка, Урала, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — отметили в ведомстве.

Синоптики также добавили, что возможно подтопление пониженных участков местности. Неблагоприятная обстановка будет сохраняться ближайшие двое суток.

Ранее стало известно, что в Челябинскую область придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области из-за надвигающегося шторма ожидаются резкие подъемы уровня воды в реках. О неблагоприятных гидрологических явлениях на 14 июля рассказали в региональном ЦГМС. «В районах выпадения дождей возможно увеличение притока воды в пруды и водохранилища, местами с выходом воды на пойму. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы — Сим, Ай, Куса, Юрюзань, Тюлюк, Генералка, Уфалейка, Урала, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ», — отметили в ведомстве. Синоптики также добавили, что возможно подтопление пониженных участков местности. Неблагоприятная обстановка будет сохраняться ближайшие двое суток. Ранее стало известно, что в Челябинскую область придут шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. Метеорологи объявили штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...