В Екатеринбурге без осадков и жары в начале недели

В Екатеринбурге ожидается близкая летней норме температура воздуха без жары и осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Первую половину недели погоду будет определять периферия антициклона, высотный центр которого располагается над Полярным Уралом. В результате по области прогнозируется преобладание северных и северо-восточных воздушных потоков, которые, в данной ситуации, исключают вероятность наступления жары. Значительных осадков по области в первой половине недели не ожидается», — подытожил он в своем telegram-канале.
В Свердловской области 15 июля ожидается переменная облачность без дождей. Днем температура воздуха поднимется от +20 до +25 градусов, ночью значение опустится до 8—13 градусов тепла. Ветер северный, северо-восточный, около 3—8 метров в секунду, днем порывы до 11 м/с по Екатеринбургу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!