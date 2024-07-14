14 июля 2024
13 июля 2024

В Екатеринбурге без осадков и жары в начале недели

Синоптик Пулин: В Екатеринбурге без осадков и жары в начале недели
© Служба новостей «URA.RU»
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В понедельник малая облачность до +25 градусов
В понедельник малая облачность до +25 градусов Фото:

В Екатеринбурге ожидается близкая летней норме температура воздуха без жары и осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Первую половину недели погоду будет определять периферия антициклона, высотный центр которого располагается над Полярным Уралом. В результате по области прогнозируется преобладание северных и северо-восточных воздушных потоков, которые, в данной ситуации, исключают вероятность наступления жары. Значительных осадков по области в первой половине недели не ожидается», — подытожил он в своем telegram-канале.

В Свердловской области 15 июля ожидается переменная облачность без дождей. Днем температура воздуха поднимется от +20 до +25 градусов, ночью значение опустится до 8—13 градусов тепла. Ветер северный, северо-восточный, около 3—8 метров в секунду, днем порывы до 11 м/с по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге ожидается близкая летней норме температура воздуха без жары и осадков. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Первую половину недели погоду будет определять периферия антициклона, высотный центр которого располагается над Полярным Уралом. В результате по области прогнозируется преобладание северных и северо-восточных воздушных потоков, которые, в данной ситуации, исключают вероятность наступления жары. Значительных осадков по области в первой половине недели не ожидается», — подытожил он в своем telegram-канале. В Свердловской области 15 июля ожидается переменная облачность без дождей. Днем температура воздуха поднимется от +20 до +25 градусов, ночью значение опустится до 8—13 градусов тепла. Ветер северный, северо-восточный, около 3—8 метров в секунду, днем порывы до 11 м/с по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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