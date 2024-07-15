Общество Транспорт В Челябинске возобновили движение двух популярных трамваев 15 июля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 + Трамваи вновь могут поворачивать на улицу Каслинская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После завершения второго этапа ремонтных работ на перекрестке Каслинской улицы и проспекта Победы в Челябинске открыто движение трамваев маршрутов №3 и №20 до депо №2. Теперь пассажирам доступен поворот со стороны Теплотехнического института на Каслинскую. «Завершен второй этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Уложены пути для поворота со стороны Теплотехнического института на Каслинскую», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Трамвай №19 продолжает оставаться временно отмененным, а маршруты трамваев №14 и №18 изменены. Благодаря восстановлению движения, жители и гости города снова могут удобно добираться на трамваях до важных точек, включая Каслинскую улицу и промышленные зоны на Свердловском тракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После завершения второго этапа ремонтных работ на перекрестке Каслинской улицы и проспекта Победы в Челябинске открыто движение трамваев маршрутов №3 и №20 до депо №2. Теперь пассажирам доступен поворот со стороны Теплотехнического института на Каслинскую. «Завершен второй этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Уложены пути для поворота со стороны Теплотехнического института на Каслинскую», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». Трамвай №19 продолжает оставаться временно отмененным, а маршруты трамваев №14 и №18 изменены. Благодаря восстановлению движения, жители и гости города снова могут удобно добираться на трамваях до важных точек, включая Каслинскую улицу и промышленные зоны на Свердловском тракте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям