В Челябинске возобновили движение двух популярных трамваев

После завершения второго этапа ремонтных работ на перекрестке Каслинской улицы и проспекта Победы в Челябинске открыто движение трамваев маршрутов №3 и №20 до депо №2. Теперь пассажирам доступен поворот со стороны Теплотехнического института на Каслинскую.
«Завершен второй этап ремонта трамвайных путей на пересечении Каслинской и проспекта Победы. Уложены пути для поворота со стороны Теплотехнического института на Каслинскую», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
Трамвай №19 продолжает оставаться временно отмененным, а маршруты трамваев №14 и №18 изменены. Благодаря восстановлению движения, жители и гости города снова могут удобно добираться на трамваях до важных точек, включая Каслинскую улицу и промышленные зоны на Свердловском тракте.
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