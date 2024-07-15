Украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками под Одессой

15 июля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Под Одессой украинские дезертиры устроили перестрелку с пограничниками Фото: U.S Army / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семь дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке пересечь границу между Одесской областью и Молдавией. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать», — рассказал Лебедев РИА Новости. Он добавил, что те военнослужащие, которые успели побывать в боях, устроили сопротивление. В результате инцидента пограничники отступили, понеся потери. Дезертиры, по словам Лебедева, избавились от оружия и погон в реке, чтобы стать некомбатантами и попасть под защиту норм беженцев. Координатор также упомянул случаи, когда пограничники пересекали границу по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны, в частности, полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля. Он отметил, что такие случаи тщательно скрываются. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров. По его словам, оставляют расположение и бегут из воинских частей, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь дезертиров из Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке пересечь границу между Одесской областью и Молдавией. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Примерно неделю назад семь военных, из которых четверо мобилизованные, а трое уже побывавшие в боях, ушли в самоволку. Их встретили на границе и пробовали задержать», — рассказал Лебедев РИА Новости. Он добавил, что те военнослужащие, которые успели побывать в боях, устроили сопротивление. В результате инцидента пограничники отступили, понеся потери. Дезертиры, по словам Лебедева, избавились от оружия и погон в реке, чтобы стать некомбатантами и попасть под защиту норм беженцев. Координатор также упомянул случаи, когда пограничники пересекали границу по предварительной договоренности с коллегами с другой стороны, в частности, полроты на Закарпатье в Венгрию в начале июля. Он отметил, что такие случаи тщательно скрываются. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров. По его словам, оставляют расположение и бегут из воинских частей, передает RT.