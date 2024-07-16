Соцподдержку распространили на семьи челябинских бойцов СВО, пропавших без вести

В Челябинской области семьи участников специальной военной операции, пропавших без вести, получат расширенную соцподдержку. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Алексеем Текслером, опубликовано на портале официальной правовой информации 16 июля.
«В порядок предоставления ежемесячной выплаты обучающимся включены изменения, касающиеся членов семей участников СВО, пропавших без вести. Постановление подлежит официальному опубликованию», — сообщается в документе.
Члены семей пропавших без вести смогут получить компенсацию стоимости платного обучения в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования региона. Предельный размер компенсации составляет 70050 рублей за учебный год.
Теперь студенты из числа членов семей пропавших без вести наравне с семьями других участников СВО могут рассчитывать на компенсацию стоимости обучения и питания. Женам предоставляется помощь в оплате детского сада, а студенты получат ежемесячные выплаты в размере 18070 рублей.
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