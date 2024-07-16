Сотрудники аэропорта Кольцово спасли брошенную пассажирами кошку. Фото

16 июля 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Питомцу подыскивают новый дом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово спасли брошенную кошку в переноске, которую пассажиры отдали незнакомцу, а тот выбросил ее в кусты возле подземного перехода. Питомца приютила работница центра транспортной и авиационной безопасности авиагавани Мария. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса хозяева отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. К счастью, это заметила сотрудник терминала деловой авиации, которая унесла кошку обратно в аэропорт, где прибывающее в глубоком шоке животное попытались напоить и накормить. А после смены отказницу забрала к себе Мария», — сказали в пресс-службе. По словам Марии, в аэропорту животное ничего не ело, а дома на протяжении трех дней было в агрессии. «Кошка молодая — года два-три, зубы еще белые совсем. Длинношерстная, хвост пушистый, красивая», — пояснила девушка, отметив, что сейчас присматривает новый дом для животного, так как у самой два представителя семейства кошачьих. Однако, если найти ничего не получится, то оставит кошку себе. В настоящее время кошке подыскивают новый дом telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова» Фото: Животное бросили в кусты возле подземного перехода telegram-канал «Международный аэропорт Кольцово им. А.Н.Демидова» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово спасли брошенную кошку в переноске, которую пассажиры отдали незнакомцу, а тот выбросил ее в кусты возле подземного перехода. Питомца приютила работница центра транспортной и авиационной безопасности авиагавани Мария. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса хозяева отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. К счастью, это заметила сотрудник терминала деловой авиации, которая унесла кошку обратно в аэропорт, где прибывающее в глубоком шоке животное попытались напоить и накормить. А после смены отказницу забрала к себе Мария», — сказали в пресс-службе. По словам Марии, в аэропорту животное ничего не ело, а дома на протяжении трех дней было в агрессии. «Кошка молодая — года два-три, зубы еще белые совсем. Длинношерстная, хвост пушистый, красивая», — пояснила девушка, отметив, что сейчас присматривает новый дом для животного, так как у самой два представителя семейства кошачьих. Однако, если найти ничего не получится, то оставит кошку себе.