Сотрудники аэропорта Кольцово спасли брошенную пассажирами кошку. Фото

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Карен Даллакян и кошки. Челябинск, кошка, кошки, кот, питомец, котики, домашнее животное
Питомцу подыскивают новый дом (архивное фото) Фото:

Сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово спасли брошенную кошку в переноске, которую пассажиры отдали незнакомцу, а тот выбросил ее в кусты возле подземного перехода. Питомца приютила работница центра транспортной и авиационной безопасности авиагавани Мария. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса хозяева отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. К счастью, это заметила сотрудник терминала деловой авиации, которая унесла кошку обратно в аэропорт, где прибывающее в глубоком шоке животное попытались напоить и накормить. А после смены отказницу забрала к себе Мария», — сказали в пресс-службе.

По словам Марии, в аэропорту животное ничего не ело, а дома на протяжении трех дней было в агрессии. «Кошка молодая — года два-три, зубы еще белые совсем. Длинношерстная, хвост пушистый, красивая», — пояснила девушка, отметив, что сейчас присматривает новый дом для животного, так как у самой два представителя семейства кошачьих. Однако, если найти ничего не получится, то оставит кошку себе.

В настоящее время кошке подыскивают новый дом
В настоящее время кошке подыскивают новый дом
Фото:
Животное бросили в кусты возле подземного перехода
Животное бросили в кусты возле подземного перехода
Фото:

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Сотрудники екатеринбургского аэропорта Кольцово спасли брошенную кошку в переноске, которую пассажиры отдали незнакомцу, а тот выбросил ее в кусты возле подземного перехода. Питомца приютила работница центра транспортной и авиационной безопасности авиагавани Мария. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта. «Кошку в переноске в здании аэровокзального комплекса хозяева отдали незнакомцу, который просто бросил ее в кусты возле подземного перехода. К счастью, это заметила сотрудник терминала деловой авиации, которая унесла кошку обратно в аэропорт, где прибывающее в глубоком шоке животное попытались напоить и накормить. А после смены отказницу забрала к себе Мария», — сказали в пресс-службе. По словам Марии, в аэропорту животное ничего не ело, а дома на протяжении трех дней было в агрессии. «Кошка молодая — года два-три, зубы еще белые совсем. Длинношерстная, хвост пушистый, красивая», — пояснила девушка, отметив, что сейчас присматривает новый дом для животного, так как у самой два представителя семейства кошачьих. Однако, если найти ничего не получится, то оставит кошку себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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