В Перми следователи проверяют гибель женщины на пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи осмотрели место ЧП
Следователи осмотрели место ЧП Фото:

После пожара в центре Перми, на котором погибла женщина, следователи СУ СК по региону начали проверку. Они, как сообщили в ведомстве, осмотрели место ЧП, проводят и назначают различные экспертизы.

«В одном из многоквартирных домов по улице Екатерининская города Перми произошло возгорание. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека», — сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.

Как ранее рассказывало URA.RU, пожар произошел в доме 120 по ул. Екатерининская днем 16 июля. К тушению привлекались шесть единиц техники и 22 пожарных. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После пожара в центре Перми, на котором погибла женщина, следователи СУ СК по региону начали проверку. Они, как сообщили в ведомстве, осмотрели место ЧП, проводят и назначают различные экспертизы. «В одном из многоквартирных домов по улице Екатерининская города Перми произошло возгорание. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека», — сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. Как ранее рассказывало URA.RU, пожар произошел в доме 120 по ул. Екатерининская днем 16 июля. К тушению привлекались шесть единиц техники и 22 пожарных. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...