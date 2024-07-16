В Перми следователи проверяют гибель женщины на пожаре

После пожара в центре Перми, на котором погибла женщина, следователи СУ СК по региону начали проверку. Они, как сообщили в ведомстве, осмотрели место ЧП, проводят и назначают различные экспертизы.
«В одном из многоквартирных домов по улице Екатерининская города Перми произошло возгорание. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека», — сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.
Как ранее рассказывало URA.RU, пожар произошел в доме 120 по ул. Екатерининская днем 16 июля. К тушению привлекались шесть единиц техники и 22 пожарных.
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