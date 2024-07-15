15 июля 2024

В Перми на пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину пожара
Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину пожара Фото:

В Перми в квартире на ул. Екатерининской произошел пожар. В огне погиб один человек. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 14:20. К тушению привлекались шесть единиц техники и 22 пожарных. В результате пожара погиб один человек», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Они должны будут установить причину, по которой произошел пожар.

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В Перми в квартире на ул. Екатерининской произошел пожар. В огне погиб один человек. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 14:20. К тушению привлекались шесть единиц техники и 22 пожарных. В результате пожара погиб один человек», — уточнили в ведомстве. Сейчас на месте работают дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Они должны будут установить причину, по которой произошел пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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