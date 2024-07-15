В Перми на пожаре погиб человек

Сейчас сотрудники МЧС выясняют причину пожара
В Перми в квартире на ул. Екатерининской произошел пожар. В огне погиб один человек. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 14:20. К тушению привлекались шесть единиц техники и 22 пожарных. В результате пожара погиб один человек», — уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте работают дознаватель и специалист испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Они должны будут установить причину, по которой произошел пожар.
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