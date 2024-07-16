16 июля 2024

Родители насмерть сбитого челябинского велосипедиста потребовали 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с велосипедом. Челябинск, происшествие, дтп, авария, велосипед, дорога
Смертельная авария с велосипедистом произошла в сентябре 2023 года Фото:

Родители насмерть сбитого 15-летнего велосипедиста потребовали с виновника аварии компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Прокуратура Сосновского района Челябинской области направила в суд уголовное дело против 61-летнего жителя поселка Полетаево, который на высокой скорости сбил подростка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Родителями погибшего заявлены исковые требования о возмещении причиненного морального вреда на сумму 20 миллионов рублей. На имущество обвиняемого стоимостью около шести миллионов рублей наложен арест», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что 14 сентября 2023 года водитель автомобиля Kia Sportage двигался со скоростью не менее 124 километров в час и совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. По данным URA.RU, за рулем автомобиля находится педагог одного из крупнейших учебных центров Челябинска.

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Родители насмерть сбитого 15-летнего велосипедиста потребовали с виновника аварии компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Прокуратура Сосновского района Челябинской области направила в суд уголовное дело против 61-летнего жителя поселка Полетаево, который на высокой скорости сбил подростка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Родителями погибшего заявлены исковые требования о возмещении причиненного морального вреда на сумму 20 миллионов рублей. На имущество обвиняемого стоимостью около шести миллионов рублей наложен арест», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что 14 сентября 2023 года водитель автомобиля Kia Sportage двигался со скоростью не менее 124 километров в час и совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. По данным URA.RU, за рулем автомобиля находится педагог одного из крупнейших учебных центров Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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