Родители насмерть сбитого челябинского велосипедиста потребовали 20 млн рублей

Родители насмерть сбитого 15-летнего велосипедиста потребовали с виновника аварии компенсацию в размере 20 миллионов рублей. Прокуратура Сосновского района Челябинской области направила в суд уголовное дело против 61-летнего жителя поселка Полетаево, который на высокой скорости сбил подростка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Родителями погибшего заявлены исковые требования о возмещении причиненного морального вреда на сумму 20 миллионов рублей. На имущество обвиняемого стоимостью около шести миллионов рублей наложен арест», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что 14 сентября 2023 года водитель автомобиля Kia Sportage двигался со скоростью не менее 124 километров в час и совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении. По данным URA.RU, за рулем автомобиля находится педагог одного из крупнейших учебных центров Челябинска.
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