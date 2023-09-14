За рулем автомобиля, насмерть сбившего челябинского подростка, находился учитель

Мужчина работает в образовательном центре Челябинска
За рулем автомобиля Kia Sportage, который насмерть сбил 15-летнего велосипедиста на участке автодороги «Челябинск-Харлуши», находился учитель. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчина работает в одном из крупнейших учебных центров Челябинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник.
В пресс-службе ГИБДД по региону ранее сообщили детали ДТП. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу торможения и разгона. По этой же полосе на велосипеде ехал подросток. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии.
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