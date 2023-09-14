14 сентября 2023

За рулем автомобиля, насмерть сбившего челябинского подростка, находился учитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина работает в образовательном центре Челябинска Фото:

За рулем автомобиля Kia Sportage, который насмерть сбил 15-летнего велосипедиста на участке автодороги «Челябинск-Харлуши», находился учитель. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина работает в одном из крупнейших учебных центров Челябинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник.

В пресс-службе ГИБДД по региону ранее сообщили детали ДТП. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу торможения и разгона. По этой же полосе на велосипеде ехал подросток. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии.

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За рулем автомобиля Kia Sportage, который насмерть сбил 15-летнего велосипедиста на участке автодороги «Челябинск-Харлуши», находился учитель. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина работает в одном из крупнейших учебных центров Челябинска. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник. В пресс-службе ГИБДД по региону ранее сообщили детали ДТП. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу торможения и разгона. По этой же полосе на велосипеде ехал подросток. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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