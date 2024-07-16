16 июля 2024

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на высокие цены в такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Ханты-Мансийска приходится ждать таксистов по 20 минут
Жителям Ханты-Мансийска приходится ждать таксистов по 20 минут Фото:

Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) недовольны высокими ценами в такси. По их словам, короткие поездки по городу обходятся минимум в 300 рублей.

«Каждый день ценник такой, словно ураганы кругом и таксистам приходится сквозь них продираться. А ожидание доходит до 20 минут. За поездку по Самарово требуют 300 рублей. А спустится с Гагарина к „Небу“ стоит 400 рублей», — пожаловался местный житель в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

Подписчики предположили, что причина тому — рост цен на бензин. Другие связали стоимость поездок в такси с жарой. «Особенно в жару цены повышают из-за кондиционера. А в „эконом“ водители не будут включать кондиционер», — написал один из комментаторов.

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Жители Ханты-Мансийска (ХМАО) недовольны высокими ценами в такси. По их словам, короткие поездки по городу обходятся минимум в 300 рублей. «Каждый день ценник такой, словно ураганы кругом и таксистам приходится сквозь них продираться. А ожидание доходит до 20 минут. За поездку по Самарово требуют 300 рублей. А спустится с Гагарина к „Небу“ стоит 400 рублей», — пожаловался местный житель в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». Подписчики предположили, что причина тому — рост цен на бензин. Другие связали стоимость поездок в такси с жарой. «Особенно в жару цены повышают из-за кондиционера. А в „эконом“ водители не будут включать кондиционер», — написал один из комментаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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