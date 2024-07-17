На блогера, растоптавшего православный крест, завели уголовное дело

17 июля 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Против блогера из Дагестана заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Против блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал православный крест, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК. «В Москве возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест, записывая это на видео», — говорится в сообщении СУ СК по Москве в telegram-канале . До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что блогер должен понести ответственность по всей строгости закона. Он добавил, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру и МВД. Поведение Ярмагомедова депутат назвал «скотским». После того как личность блогера была раскрыта, он опубликовал видео с извинениями, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Против блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал православный крест, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК. «В Москве возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест, записывая это на видео», — говорится в сообщении СУ СК по Москве в telegram-канале. До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что блогер должен понести ответственность по всей строгости закона. Он добавил, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру и МВД. Поведение Ярмагомедова депутат назвал «скотским». После того как личность блогера была раскрыта, он опубликовал видео с извинениями, передает 360.ru.