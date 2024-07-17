На блогера, растоптавшего православный крест, завели уголовное дело

Против блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал православный крест, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК.
«В Москве возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест, записывая это на видео», — говорится в сообщении СУ СК по Москве в
До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что блогер должен понести ответственность по всей строгости закона. Он добавил, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру и МВД. Поведение Ярмагомедова депутат назвал «скотским». После того как личность блогера была раскрыта, он опубликовал видео с извинениями, передает 360.ru.
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