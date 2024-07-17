На блогера, растоптавшего православный крест, завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над таджиками. Челябинск , прокурор, следствие, уголовный кодекс, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
Против блогера из Дагестана заведено уголовное дело за оскорбление чувств верующих Фото:

Против блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал православный крест, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК.

«В Москве возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест, записывая это на видео», — говорится в сообщении СУ СК по Москве в telegram-канале.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что блогер должен понести ответственность по всей строгости закона. Он добавил, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру и МВД. Поведение Ярмагомедова депутат назвал «скотским». После того как личность блогера была раскрыта, он опубликовал видео с извинениями, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал православный крест, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК. «В Москве возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих. Фигурант, находясь на территории города Москвы, растоптал христианский крест, записывая это на видео», — говорится в сообщении СУ СК по Москве в telegram-канале. До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что блогер должен понести ответственность по всей строгости закона. Он добавил, что обратился по этому поводу в Генпрокуратуру и МВД. Поведение Ярмагомедова депутат назвал «скотским». После того как личность блогера была раскрыта, он опубликовал видео с извинениями, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...