Командир мотострелковой роты Полыгалов из Пермского края погиб на СВО

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Боец погиб 25 марта 2024 года
Боец погиб 25 марта 2024 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Евгений Полыгалов. Об этом сообщили в администрации Добрянского городского округа.

«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка Полыгалова Евгения Александровича. Погиб 29 мая 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции в населенном пункте Новобахмутовка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Боец родился в Добрянке в 1987 году. Получил профессию электрогазосварщика в училище. В 2017 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Контроль качества». С 2008 по 2009 год служил в военно-морском флоте в звании матроса.

В зону специальной военной операции Полыгалов отправился 6 февраля 2023 года. Служил командиром взвода мотострелковой роты в звании лейтенанта. Был награжден медалью «За отвагу». У него остались жена, сын и дочь. Прощание состоится 18 июля в 11:00 во дворце культуры им. В. А. Ладугина.

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Евгений Полыгалов. Об этом сообщили в администрации Добрянского городского округа. «Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка Полыгалова Евгения Александровича. Погиб 29 мая 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции в населенном пункте Новобахмутовка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Боец родился в Добрянке в 1987 году. Получил профессию электрогазосварщика в училище. В 2017 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Контроль качества». С 2008 по 2009 год служил в военно-морском флоте в звании матроса. В зону специальной военной операции Полыгалов отправился 6 февраля 2023 года. Служил командиром взвода мотострелковой роты в звании лейтенанта. Был награжден медалью «За отвагу». У него остались жена, сын и дочь. Прощание состоится 18 июля в 11:00 во дворце культуры им. В. А. Ладугина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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