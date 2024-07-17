В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Евгений Полыгалов. Об этом сообщили в администрации Добрянского городского округа.
«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка Полыгалова Евгения Александровича. Погиб 29 мая 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции в населенном пункте Новобахмутовка Ясиноватского района Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.
Боец родился в Добрянке в 1987 году. Получил профессию электрогазосварщика в училище. В 2017 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «Контроль качества». С 2008 по 2009 год служил в военно-морском флоте в звании матроса.
В зону специальной военной операции Полыгалов отправился 6 февраля 2023 года. Служил командиром взвода мотострелковой роты в звании лейтенанта. Был награжден медалью «За отвагу». У него остались жена, сын и дочь. Прощание состоится 18 июля в 11:00 во дворце культуры им. В. А. Ладугина.
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