В Екатеринбурге подскочили цены на бензин

18 июля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Стоимость топлива подскочила в среднем на 1,5 рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге продолжают расти цены на бензин. К 18 июля стоимость литра 92-го топлива достигает 53,3 рубля, а 95-го — 58,1 рубля, что в среднем больше показателей начала июля на 1,5 рубля. Дороже всего обходится заправка на «Лукойле» и «Газпромнефти», заметил корреспондент URA.RU. Почти три недели назад литр 92-го от «Газпромнефти» и «Лукойла» стоил порядка 52,3 рубля. Чуть дешевле продавали топливо «Башнефть» — 50,45 рубля. Сейчас же АИ-92 на двух ведущих заправках литр стоит около 53,2 рубля, а на «Башнефти» 52,25 рубля. Стоимость 95-го от «Газпромнефти» в начале июля составляла 55,1 рубля, на «Лукойле» — 56,4 рубля, а на «Башнефти» — 54,15 рубля. С 18 июля литр на «Газпромнефти» будет стоить около 57 рублей, на «Лукойле» порядка 58,05 рубля, на «Башнефти» — 55,6 рубля. Ранее водители из Екатеринбурга заметили пропажу 92-го и 95-го бензина «Газпромнефти». Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии. В компании пояснили, что топливо отсутствовало из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продолжают расти цены на бензин. К 18 июля стоимость литра 92-го топлива достигает 53,3 рубля, а 95-го — 58,1 рубля, что в среднем больше показателей начала июля на 1,5 рубля. Дороже всего обходится заправка на «Лукойле» и «Газпромнефти», заметил корреспондент URA.RU. Почти три недели назад литр 92-го от «Газпромнефти» и «Лукойла» стоил порядка 52,3 рубля. Чуть дешевле продавали топливо «Башнефть» — 50,45 рубля. Сейчас же АИ-92 на двух ведущих заправках литр стоит около 53,2 рубля, а на «Башнефти» 52,25 рубля. Стоимость 95-го от «Газпромнефти» в начале июля составляла 55,1 рубля, на «Лукойле» — 56,4 рубля, а на «Башнефти» — 54,15 рубля. С 18 июля литр на «Газпромнефти» будет стоить около 57 рублей, на «Лукойле» порядка 58,05 рубля, на «Башнефти» — 55,6 рубля. Ранее водители из Екатеринбурга заметили пропажу 92-го и 95-го бензина «Газпромнефти». Несмотря на это, в приложении сети было указано, что нужное топливо есть в наличии. В компании пояснили, что топливо отсутствовало из-за увеличенной нагрузки на транспортную инфраструктуру.