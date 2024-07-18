В районе ХМАО открыли два новых пожарных депо. Фото

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В Нижневартовском районе ХМАО открыли два пожарных депо
В Нижневартовском районе ХМАО открыли два пожарных депо Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО открылись новые пожарные депо. Боксы для пожарных машин построили в поселке Ваховск и селе Зайцева Речка.

«Два новых пожарных депо начали работать в июле на территории Нижневартовского района. Боксы для пожарных машин открылись в пожарных частях п. Ваховск и с. Зайцева речка», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района завершается строительство набережной реки Окуневка. Ход работы проинспектировал глава района Борис Саломатин.

Новое пожарное депо в Нижневартовском районе ХМАО
Новое пожарное депо в Нижневартовском районе ХМАО
Фото:

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В Нижневартовском районе ХМАО открылись новые пожарные депо. Боксы для пожарных машин построили в поселке Ваховск и селе Зайцева Речка. «Два новых пожарных депо начали работать в июле на территории Нижневартовского района. Боксы для пожарных машин открылись в пожарных частях п. Ваховск и с. Зайцева речка», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте. Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района завершается строительство набережной реки Окуневка. Ход работы проинспектировал глава района Борис Саломатин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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