В Нижневартовском районе ХМАО открыли два пожарных депо
В Нижневартовском районе ХМАО открылись новые пожарные депо. Боксы для пожарных машин построили в поселке Ваховск и селе Зайцева Речка.
«Два новых пожарных депо начали работать в июле на территории Нижневартовского района. Боксы для пожарных машин открылись в пожарных частях п. Ваховск и с. Зайцева речка», — сообщил «Центроспас-Югория» на официальном сайте.
Ранее URA.RU писало, что в Излучинске Нижневартовского района завершается строительство набережной реки Окуневка. Ход работы проинспектировал глава района Борис Саломатин.
Новое пожарное депо в Нижневартовском районе ХМАО
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