20 июля 2024

Врио главы ХМАО оценил перспективы развития детского санатория

Кухарук дал поручение о переводе санатория в круглогодичный режим работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею дальнейшего развития санатория "Лесная сказка"
Врио главы ХМАО Руслан Кухарук поддержал идею дальнейшего развития санатория "Лесная сказка" Фото:

Врио главы ХМАО Руслан Кухарук дал поручение подчиненным проработать вопрос о возможности круглогодичного использования детского санатория «Лесная сказка» в Нижневартовском районе. Такую идею высказал глава муниципалитета Борис Саломатин во время рабочей поездки нового главы региона, передает корреспондент URA.RU.

«["Лесная сказка"] рядом с Излучинском находится. Буквально в 10 километрах. Хорошие коттеджи. Мы построили, спрос высокий на этот отдых. У нас проектная документация готова и земля есть. Если мы еще корпус построим и расширим, этот лагерь можно сделать круглогодичным. Вся инфраструктура там есть — и вода, и электричество», — прокомментировал Саломатин. Он также добавил, что санаторий является уникальным и подобных объектов в восточной части ХМАО нет.

Кухарук идею поддержал, но для начал поручил подчиненным проработать вопрос о возможности привлечения инвесторов к этому проекту. «Поручим нашему профильному департаменту подключиться и поработать. Самое простое — поставить объект в бюджет. Но в данном случае эксплуатация объекта может быть связана с коммерческим интересом», — заявил Кухарук.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Кухарук прибыл в Нижневартовский район с рабочим визитом. Агентство ведет онлайн-трансляцию этого события

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Врио главы ХМАО Руслан Кухарук дал поручение подчиненным проработать вопрос о возможности круглогодичного использования детского санатория «Лесная сказка» в Нижневартовском районе. Такую идею высказал глава муниципалитета Борис Саломатин во время рабочей поездки нового главы региона, передает корреспондент URA.RU. «["Лесная сказка"] рядом с Излучинском находится. Буквально в 10 километрах. Хорошие коттеджи. Мы построили, спрос высокий на этот отдых. У нас проектная документация готова и земля есть. Если мы еще корпус построим и расширим, этот лагерь можно сделать круглогодичным. Вся инфраструктура там есть — и вода, и электричество», — прокомментировал Саломатин. Он также добавил, что санаторий является уникальным и подобных объектов в восточной части ХМАО нет. Кухарук идею поддержал, но для начал поручил подчиненным проработать вопрос о возможности привлечения инвесторов к этому проекту. «Поручим нашему профильному департаменту подключиться и поработать. Самое простое — поставить объект в бюджет. Но в данном случае эксплуатация объекта может быть связана с коммерческим интересом», — заявил Кухарук. Ранее URA.RU сообщало о том, что Кухарук прибыл в Нижневартовский район с рабочим визитом. Агентство ведет онлайн-трансляцию этого события. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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