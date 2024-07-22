Две девушки заживо сгорели во время квеста в Махачкале: что известно о происшествии

Mash: администраторы могут быть виновными в смерти участников квеста в Махачкале
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, огонь, масленица, сжигание чучела
В Махачкале произошел пожар в квест-комнате Фото:

В Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». Огонь появился из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Еще двух девушек отправили в реанимацию. Но врачи не смогли спасти одну из них. Она умерла в возрасте 19 лет. Вторая в тяжелом состоянии, у нее 97% ожога тела. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии.

Возбудили уголовное дело

В Дагестане возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Происшествие случилось в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест».

Что случилось с погибшими

В одной из комнат по сценарию квеста одну девушку привязали к стулу, а другую заковали в наручники. Аниматор стал пугать участниц бензопилой, а затем облил перчатку бензином и поджег, чтобы усилить чувство страха. Капли горящего бензина упали на пол, и емкость с топливом загорелась. Пострадавших оперативно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Девушка, которая заживо сгорела на квесте, пять дней назад вышла замуж. В «Дом ужасов» она пришла вместе с мужем, который также пострадал из-за произошедшего.

25-летняя Мадина (вторая погибшая) работала фитнес-тренером в спортзале в Махачкале. По словам родных, девушка любила спорт и хотела в нем развиваться.

Семьи погибших похоронят их 22 июля. Родственники все сделают по мусульманским обычаям.

Мэр принес соболезнования

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов выразил слова поддержки и соболезнования близким девушек, которые погибли в пожаре во время квеста. «Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди. Коллектив администрации разделяет горе и скорбит. Наши искренние соболезнования родным и близким», — написал Юсуп Умавов в telegram-канале.

Вероятные виновные

Участники квеста в Махачкале, где вспыхнул пожар, могли погибнуть по вине администраторов или аниматоров. Операторы квест-рума не смогли своевременно найти ключ и открыть дверь, поэтому вина может быть на них.

Владельцем этого заведения является Гусейн Ибрагимов. Дагестанский КВНщик оформил ИП с видом деятельности — зрелищно-развлекательная сфера. Сейчас он — главный фигурант уголовного дела.

Задержание аниматора

Задержан аниматор развлекательного заведения в Махачкале, где во время квеста заживо сгорели две посетительницы. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

18-летний Шамиль — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Сегодня на допросе он признался, что вылил на прикованную к креслу участницу квеста слишком много бензина.

«Переборщил с бензином. Я его сверху — он не гаснет. Стряхнул, перчатка упала. Моментально все было», — рассказал аниматор во время допроса в управлении СК России по Дагестану.

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В Махачкале девушка сгорела во время квеста в «Доме ужасов». Огонь появился из-за действий аниматора, который поджег перчатку и кинул ее к бензопилам с керосином. Еще двух девушек отправили в реанимацию. Но врачи не смогли спасти одну из них. Она умерла в возрасте 19 лет. Вторая в тяжелом состоянии, у нее 97% ожога тела. URA.RU рассказывает, что известно о происшествии. В Дагестане возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Происшествие случилось в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». В одной из комнат по сценарию квеста одну девушку привязали к стулу, а другую заковали в наручники. Аниматор стал пугать участниц бензопилой, а затем облил перчатку бензином и поджег, чтобы усилить чувство страха. Капли горящего бензина упали на пол, и емкость с топливом загорелась. Пострадавших оперативно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Девушка, которая заживо сгорела на квесте, пять дней назад вышла замуж. В «Дом ужасов» она пришла вместе с мужем, который также пострадал из-за произошедшего. 25-летняя Мадина (вторая погибшая) работала фитнес-тренером в спортзале в Махачкале. По словам родных, девушка любила спорт и хотела в нем развиваться. Семьи погибших похоронят их 22 июля. Родственники все сделают по мусульманским обычаям. Мэр Махачкалы Юсуп Умавов выразил слова поддержки и соболезнования близким девушек, которые погибли в пожаре во время квеста. «Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди. Коллектив администрации разделяет горе и скорбит. Наши искренние соболезнования родным и близким», — написал Юсуп Умавов в telegram-канале. Участники квеста в Махачкале, где вспыхнул пожар, могли погибнуть по вине администраторов или аниматоров. Операторы квест-рума не смогли своевременно найти ключ и открыть дверь, поэтому вина может быть на них. Владельцем этого заведения является Гусейн Ибрагимов. Дагестанский КВНщик оформил ИП с видом деятельности — зрелищно-развлекательная сфера. Сейчас он — главный фигурант уголовного дела. Задержан аниматор развлекательного заведения в Махачкале, где во время квеста заживо сгорели две посетительницы. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 18-летний Шамиль — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Сегодня на допросе он признался, что вылил на прикованную к креслу участницу квеста слишком много бензина. «Переборщил с бензином. Я его сверху — он не гаснет. Стряхнул, перчатка упала. Моментально все было», — рассказал аниматор во время допроса в управлении СК России по Дагестану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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