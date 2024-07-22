Владимир Путин наградил почетным званием двух нефтянников из ХМАО

Двум жителям ХМАО присвоили звание заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ. Указ о присвоении подписал президент России Владимир Путин.
«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ Алексееву Даниилу Георгиевичу, Мартыненко Юрию Анатольевичу. „, — написано в тексте документа. Оба мужчины работают в компании ‚ЛУКОИЛ — Западная Сибирь‘.
Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня». Женщине присвоили его за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
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