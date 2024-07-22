22 июля 2024

Владимир Путин наградил почетным званием двух нефтянников из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оба нефтяника работают в компании "ЛУКОИЛ - Западная Сибирь"
Оба нефтяника работают в компании "ЛУКОИЛ - Западная Сибирь" Фото:

Двум жителям ХМАО присвоили звание заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ. Указ о присвоении подписал президент России Владимир Путин. 

«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ Алексееву Даниилу Георгиевичу, Мартыненко Юрию Анатольевичу. „, — написано в тексте документа. Оба мужчины работают в компании ‚ЛУКОИЛ — Западная Сибирь‘.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня». Женщине присвоили его за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двум жителям ХМАО присвоили звание заслуженных работников нефтяной и газовой промышленности РФ. Указ о присвоении подписал президент России Владимир Путин.  «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу. Присвоить почетное звание „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации“ Алексееву Даниилу Георгиевичу, Мартыненко Юрию Анатольевичу. „, — написано в тексте документа. Оба мужчины работают в компании ‚ЛУКОИЛ — Западная Сибирь‘. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин присвоил жительнице ХМАО звание «Мать — Героиня». Женщине присвоили его за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...